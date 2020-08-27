Опасный паразит распространяется по организму, управляя клетками хозяина

"Медицинский вестник Украины" публикует краткие итоги перспективного научного исследования, способные дать начало новому направлению в лечении токсоплазмоза.





Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы (США) обнаружили, что токсоплазма, попадая в организм, захватывает контроль над клетками хозяина и с их помощью попадает в центральную нервную систему и другие ткани.





«Паразит фактически захватывает эти клетки, используя их как средство передвижения», – объясняет Леонардо Аугусто, постдокторант кафедры фармакологии и токсикологии и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале mBio.





Токсоплазмой заражен каждый третий житель планеты. Инфицирование обычно происходит через контакт с кошачьими экскрементами или через употребление зараженной пищи и воды. У некоторых людей заражение токсоплазмой провоцирует развитие угрожающих жизни состояний, поскольку паразит может попадать в мозг – там он долгое время существует как латентная циста в ожидании реактивации при снижении иммунитета (как, например, происходит у пациентов с ВИЧ/СПИДом).





«Одна из главных проблем в борьбе с такими инфекциями как токсоплазма – это контроль за их распространением в организме , – говорит Аугусто. –Попадая внутрь, паразит устремляется к иммунным клеткам и заставляет их двигаться – такое поведение известно как супермиграционная активность. Но как именно паразит это делает долгое время оставалось загадкой».





Научная команда Аугусто в ходе исследования выяснила, что токсоплазма может «выключать» сигнальную систему клеток организма-хозяина, активируя таким образом белок IRE1. В норме этот белок помогает клеткам справляться со стрессом, в том числе отвечая за их перемещение в другое место. В клетках, зараженных токсоплазмой, IRE1 присоединяется к цитоскелету – сети структурных белков, придающих клетке ее форму и управляющих движением. Так токсоплазма получает средство передвижения и инициирует супермиграцию.

«Если мы заражали токсоплазмой клетки с удаленным белком IRE 1, то они не были способны перемещаться, значительно снижая вероятность попадания паразита в мозг инфицированных мышей», – комментирует Аугусто.

Результаты данного исследования проливают свет на механизм, лежащий в основе взаимодействия патоген-хозяин, и будут использованы для разработки новых лекарств для борьбы с опасной инфекцией.