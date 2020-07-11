Ученые назвали простой обонятельный тест, позволяющий выявить риск деменции

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Апиксабан продемонстрировал превосходство над ривароксабаном при применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий
Фармновости / Кардиология
13 июл 2020, 14:19
Апиксабан продемонстрировал превосходство над ривароксабаном при применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий
  "МВУ" публикует материал, посвященный улучшению алгоритмов лечения...
13:05 Найдены нейроны, отвечающие за различные виды вдохов Пишут, что... / Это интересно
09:34 Обнаружен новый способ лечения спонтанных кровотечений у больных Пишут, что... / Фармновости
15:41 FDA одобряет антибиотик для лечения внутрибольничной бактериальной пневмонии Фармновости / Инфекционный контроль
15:28 Рыбий жир может помочь в лечении клинической депрессии Фармновости / Калейдоскоп
17:46 Модифицированные тромбоциты используют для доставки лекарств Фармновости / Новые технологии
17:41 Употребление молочных продуктов может снизить риск возникновения диабета и гипертонии Новости дня / Гигиена питания
18:26 В Швейцарии создали прозрачные медицинские маски Пишут, что... / Новые технологии
13:24 Исследователи открыли новый способ защиты от высоких доз радиационного повреждения Новости дня / Новые технологии
12:54 Создана технология, позволяющая восстанавливать поврежденные нейронные связи Пишут, что... / Новые технологии
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
  • Колонка редактора  Создан инновационный датчик частоты сердечных сокращений
  • Колонка редактора  Боль все воспринимают одинаково
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Ученые назвали простой обонятельный тест, позволяющий выявить риск деменции

    Ученые назвали простой обонятельный тест, позволяющий выявить риск деменции

    11 июл 2020, 19:55    Lidia
    0 комментариев    55 просмотров

     

    Medvestnik.com публикует материал посвященный диагностике деменции. Несколько красноречивых фактов: 

    • Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, и ежегодно происходит почти 10 миллионов новых случаев заболевания.

    • Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев.

    • Деменция – одна из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире.

    Ученые обнаружили неожиданную связь между обонятельной способностью человека и риском развития деменции. Результаты работы были опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society.


    В ходе исследования, в котором приняли участие почти 3000 пожилых людей с нормальными когнитивными функциями, было обнаружено, что простой тест на запах способен выявить людей с более высоким риском развития деменции. В эксперименте приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 57 до 85 лет.


    Во время теста все участники должны были узнать пять запахов: мята, рыба, апельсин, роза и кожа. Причем мятный запах был максимально легким, а кожи — самым трудным для идентификации.


    В результате подавляющее большинство добровольцев смогло правильно определить по крайней мере четыре из пяти запахов. Еще 7% определили два или три, а 2,2% смогли узнать только один.


    Через пять ученые проанализировали состояние здоровья всех добровольцев и обнаружили, что среди тех, кто не смог идентифицировать четыре запаха из пяти, деменция встречалась в два раза чаще. «Эти результаты показывают, что обоняние тесно связано с функционированием и здоровьем мозга», — рассказали ученые, отметив, что речь идет о простом тесте, а не инструменте для выявления заболевания.

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Совет Федерации одобрил увеличение ряда социальных выплат и стоимость набора социальных услуг
    Новости / За рубежом
    20 фев 2008, 16:55    0 комментариев
    Совет Федерации одобрил увеличение ряда социальных выплат и стоимость набора социальных услуг
    С 1 января будут увеличены, в частности, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки...
    Подробнее...
    Прическа – забота номер один
    Прическа – забота номер один 14 май 2013, 17:29
    В Египте от птичьего гриппа скончалась женщина, став 20-й жертвой опасного заболевания
    В Египте от птичьего гриппа скончалась женщина, став 20-й жертвой опасного заболевания 05 мар 2008, 14:31
    ЗОКАРДИС® (ZOCARDIS®)
    ЗОКАРДИС® (ZOCARDIS®) 09 июн 2012, 18:20
    Утверждено Положение о Региональном центре мониторинга безопасности лекарственных средств
    Утверждено Положение о Региональном центре мониторинга безопасности лекарственных средств 10 окт 2008, 15:05
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой