Сила рукопожатия покажет, кому грозит развитие диабета

Новозеландскими учеными предложен простой и эффективный метод раннего обнаружения сахарного диабета 2-го типа, сообщает "Медицинский вестник Украины".

Университет Окленда предложил новый метод раннего выявления сахарного диабета 2-го типа. Известно, что на самых ранних этапах это заболевание может никак не проявляться. Однако его возможно распознать по мышечной слабости у, казалось бы, совершенно здоровых людей.



С этой точки зрения, очень наглядной является сила рукопожатия. Ученые создали систему оценки (шкалу), благодаря которой силу рукопожатия можно соотнести с полом, возрастом и массой тела человека. Это дает возможность быстро определить степень риска развития диабета 2-го типа. Специалисты проанализировали данные более 5000 человек 20-80 лет.



Информация, помимо прочего, включала сведения о силе рукопожатия (оценивалась портативным динамометром). Когда учли сторонние факторы вроде окружности талии и образа жизни, были рассчитаны "точки отсечки" в зависимости от пола, веса и возраста человека. Так, если сила рукопожатия человека была ниже этого уровня, требовались дополнительные обследования для выявления сахарного диабета 2-го типа.