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    » » » Сила рукопожатия покажет, кому грозит развитие диабета

    Сила рукопожатия покажет, кому грозит развитие диабета

    23 янв 2021, 12:01    Lidia
    0 комментариев    26 просмотров

     

    Новозеландскими учеными предложен простой и эффективный метод раннего обнаружения сахарного диабета 2-го типа, сообщает "Медицинский вестник Украины".


    Университет Окленда предложил новый метод раннего выявления сахарного диабета 2-го типа.  Известно, что на самых ранних этапах это заболевание может никак не проявляться. Однако его возможно распознать по мышечной слабости у, казалось бы, совершенно здоровых людей.

    С этой точки зрения, очень наглядной является сила рукопожатия. Ученые создали систему оценки (шкалу), благодаря которой силу рукопожатия можно соотнести с полом, возрастом и массой тела человека. Это дает возможность быстро определить степень риска развития диабета 2-го типа. Специалисты проанализировали данные более 5000 человек 20-80 лет.

    Информация, помимо прочего, включала сведения о силе рукопожатия (оценивалась портативным динамометром). Когда учли сторонние факторы вроде окружности талии и образа жизни, были рассчитаны "точки отсечки" в зависимости от пола, веса и возраста человека. Так, если сила рукопожатия человека была ниже этого уровня, требовались дополнительные обследования для выявления сахарного диабета 2-го типа.



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