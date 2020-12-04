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    » » » Особые стельки снижают риск развития диабетической стопы

    Особые стельки снижают риск развития диабетической стопы

    04 дек 2020, 14:24    Lidia
    0 комментариев    18 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" напоминает своим уважаемым читателям о следующих  Появление современной технологиитревожных фактах. Синдром диабетической стопы является основной причиной ампутаций конечностей при сахарном диабете. В 10 раз чаще это грозное состояние развивается у лиц со вторым типом сахарного диабета, поражая до 10 % больных и проявляясь чаще всего язвенными процессами тканей стоп. Приблизительно половина пациентов относится к группе существенного риска тяжелых осложнений, а у каждого второго лечение и профилактика начинаются запоздало. Появление современной технологии изготовления специальных стелек для обуви может существенно улучшить качество жизни и прогноз.


    Ученые из Университета Стаффордшира создали уникальные стельки для людей с диабетом. По их словам, новые стельки, напечатанные на трехмерном принтере, могут значительно улучшить состояние ног у диабетиков. Известно, отмечает Medical Express, при диабете повышается риск появления хронических язв. Иногда это приводит в конечном счете к ампутации.

    Выбор правильной степени амортизации и жесткости обуви позволяет значительно снизить давление на ступни, что грозит появлением изъязвлений и другими осложнениями. Ученые собрали группу из 15 добровольцев, имевших диабетическую стопу. Под этим термином понимают собирательное явление, являющееся следствием патологического изменения стопы, периферических нервов, сосудов, кожи и мягких тканей, костей и суставов. Все это ведет к повышенной травматизации, инфицированию тканей, гнойно-некротическим процессам.

    Специалисты попросили добровольцев ходить в обуви с напечатанными на трехмерном принтере стельками, которые меняли жесткость обуви от очень мягкой до очень жесткой. Было установлено, что оптимальная жесткость напрямую связана с Индексом массы тела пациента. Чем выше Индекс, тем более жесткой должна быть обувь. А трехмерная печать позволяет создавать индивидуально подходящие стельки.



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