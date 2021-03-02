Воздействие высоких температур связали с неблагоприятным исходом беременности

"Медицинский вестник Украины" сообщает о заставляющих серьезно задуматься результатах исследования взаимосвязи повышенной температуры окружающей среды и неблагоприятными исходами беременности.

По словам авторов исследования, опубликованного в журнале The BMJ, влияние высоких температур на женский организм во время беременности повышает риск серьезных осложнений, особенно вероятность преждевременных родов и мертворождения. Это особенно актуально, учитывая пожизненное влияние преждевременного появления на свет на здоровье детей.

Глобальное повышение температуры вызывает опасение о возможном влиянии жары на здоровье людей, особенно пожилых, живущих в бедности и имеющих хронические заболевания, а также на течение и исход беременности у женщин репродуктивного возраста. В предыдущих исследованиях была обнаружена связь между воздействием высоких температур и исходом беременности, однако им не хватало данных по разным группам населения и типу воздействия. Поэтому авторы нового исследования решили выяснить, есть ли связь между влиянием на беременныхю высоких температур и риском преждевременных родов, низкого веса при рождении и мертворождения. Для этого они проанализировали результаты 70 исследований, проведенных в 27 странах, включая страны с низким и средним уровнем дохода населения.

По оценкам ВОЗ, ежегодно около 15 миллионов детей рождаются преждевременно, и это является основной причиной смерти среди детей в возрасте до 5 лет. Авторы 40 исследований из 47, посвященных преждевременных родам, сообщали, что эта проблема встречалась чаще в условиях высоких температур. Дальнейший анализ показал, что вероятность преждевременных родов росла в среднем на 5% с повышением температуры на каждый 1°С, а в дни аномальной жары увеличивалась на 16%.

Мертворождением заканчиваются около 2 миллионов родов ежегодно. В 8 исследованиях средний коэффициент мертворождения составлял 6,2 на 1000 родов, при этом около половины случаев было зафиксировано в странах с низким уровнем дохода населения. Во всех 8 исследованиях рост количества случаев мертворождения совпадал с высокой температурой окружающей среды – он увеличивался на 5% с повышением температуры на каждый 1°С .

Низкий вес при рождении, связанный с рядом кратковременных и долговременных последствий для здоровья, регистрировался в среднем у 3% детей, участвовавших в исследованиях, при этом 18 работ из 28, посвященных именно весу при рождении, обнаружили повышенный риск рождения ребенка с маленьким весом при воздействии на беременную высоких температур. Правда, в целом такая связь была незначительной.

Наконец, авторы всех исследований пришли к выводу, что связь между высокими температурами и неблагоприятным исходом родов была наиболее выражена у женщин из стран с низким и средним уровнем дохода населения. При этом стоит принимать во внимание, что свою роль в исходе родов могли сыграть и другие факторы, например загрязнение воздуха. Но, несмотря на это, авторы исследования настаивают, что беременных женщин стоит включить в группы, традиционно считающиеся наиболее уязвимыми для перегрева.