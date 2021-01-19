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    » » » Средиземноморская диета способствует восстановлению овуляции при синдроме поликистозных яичников

    Средиземноморская диета способствует восстановлению овуляции при синдроме поликистозных яичников

    19 янв 2021, 11:28    Lidia
    0 комментариев    51 просмотр

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает о важном открытии австралийских ученых в области диетотерапии при гинекологической патологии.


    Сиднейский университет установил: определенная диета способна улучшить состояние при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). Речь идет о Средиземноморской диете. Ее положительный эффект доказали эксперименты с грызунами. Так, у мышей с индуцированным СПКЯ при определенном рационе питания произошло восстановление овуляции.

    СПКЯ - это эндокринное заболевание, которым страдают более 10% женщин во всем мире, с симптомами, включающими нерегулярные или отсутствующие менструальные циклы, увеличение веса и высокий уровень андрогенов (мужских половых гормонов). Данное отклонение часто связывается с неспособностью зачать ребенка.

    Оказалось, соотношение низкого уровня белка, средних концентраций углеводов и жиров полностью меняет ситуацию при синдроме. Именно такой состав питательных веществ в Средиземноморской диете. По мнению ученых, диета способна восстановить овуляцию у женщин.



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