Средиземноморская диета способствует восстановлению овуляции при синдроме поликистозных яичников

"Медицинский вестник Украины" сообщает о важном открытии австралийских ученых в области диетотерапии при гинекологической патологии.

Сиднейский университет установил: определенная диета способна улучшить состояние при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). Речь идет о Средиземноморской диете. Ее положительный эффект доказали эксперименты с грызунами. Так, у мышей с индуцированным СПКЯ при определенном рационе питания произошло восстановление овуляции.



СПКЯ - это эндокринное заболевание, которым страдают более 10% женщин во всем мире, с симптомами, включающими нерегулярные или отсутствующие менструальные циклы, увеличение веса и высокий уровень андрогенов (мужских половых гормонов). Данное отклонение часто связывается с неспособностью зачать ребенка.



Оказалось, соотношение низкого уровня белка, средних концентраций углеводов и жиров полностью меняет ситуацию при синдроме. Именно такой состав питательных веществ в Средиземноморской диете. По мнению ученых, диета способна восстановить овуляцию у женщин.