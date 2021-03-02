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    Генетики оценили расхождения в ДНК однояйцевых близнецов

    02 мар 2021, 10:40    admin
    0 комментариев    24 просмотра

     

    "Медицинский вестник" приводит результаты интересного научного исследования генетических различий монозиготных близнецов.


    Сравнение ДНК сотен пар монозиготных близнецов показало, что их генетическая идентичность сильно преувеличена.


    Близнецовый метод — один из самых известных подходов, позволяющих оценить влияние наследственности и факторов среды на то или иное качество человека. Считается, что однояйцевые (монозиготные) близнецы генетически полностью идентичны, а значит, любая разница между ними — результат различий в условиях жизни и развития. Такие исследования проводят даже в космосе: вспомним, что NASA отправило на орбиту астронавта Скотта Келли, пока его близнец Марк оставался на Земле, чтобы затем сравнить их состояние и точнее определить влияние космической среды на организм.


    Однако, похоже, все не так однозначно, и при проведении близнецовых исследований следует помнить о небольших, но существующих отличиях в ДНК однояйцевых близнецов. Их недавно оценила команда ученых из Исландского университета во главе с Хаконом Йонссоном (Hakon Jonsson), статья которых опубликована в журнале Nature Genetics.


    Авторы провели полное секвенирование ДНК более чем для 380 пар близнецов и сравнили их, обнаружив, что лишь у 38 пар геномы были действительно полностью идентичны. У подавляющего же большинства выявили небольшие различия, возникшие в ходе случайных мутаций на ранних этапах эмбрионального развития, уже независимо друг от друга. В среднем однояйцевые близнецы отличаются друг от друга 5,2 мутацией.

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