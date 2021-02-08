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    » » » Нехватка витамина Е грозит серьезными неврологическими отклонениями

    Нехватка витамина Е грозит серьезными неврологическими отклонениями

    08 фев 2021, 16:43    Lidia
    0 комментариев    58 просмотров

    "Медицинский вестник Украины" фокусирует внимание читателей на результатах недавно завершившегося исследования, доказавшего значение дефицита витамина Е в формировании структурных изменений нервной системы в эмбриональном периоде.


    Университет Орегона провел эксперимент с рыбками данио-рерио, и установил, насколько опасен дефицит витамина Е, пишет Medical Express. У зародыша рыбки зачаток мозга и нервная трубка появляются рано и образуют нервную систему, которая в дальнейшем связывается со всеми структурами организма. Без витамина Е наблюдались дефекты нервной трубки и мозга, констатируют ученые. Эти дефекты были похожи на отклонения, развивающиеся на фоне дефицита фолиевой кислоты.

    Нервный гребень (совокупность клеток, выделяющихся из краевых отделов нервного желобка во время его замыкания в нервную трубку) в норме управляет созданием лицевых костей и хрящей и иннервирует организм, строя периферическую нервную систему. Подобно стволовым клеткам, клетки нервного гребня важны для головного и спинного мозга, а также являются клетками примерно 10 различных систем органов, включая сердце и печень. Если у этих клеток возникают проблемы в связи с дефицитом витамина E, происходит нарушение регуляции всего эмбриона.

    В рамках эксперимента эмбрионы с дефицитом витамина Е жили 24 часа, а затем начали погибать. При этом есть данные о том, что беременные женщины с низким содержанием витамина Е в плазме имеют повышенный риск выкидыша. Растения производят восемь различных форм витамина Е, но печень возвращает в кровоток только одну форму - альфа-токоферол. Все другие формы метаболизируются и выводятся из организма, отмечают специалисты.



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