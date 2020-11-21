Доказано: безопасных порций алкоголя для беременных нет

"Медицинский вестник Украины" публикует материал о пагубном влиянии приема даже небольших количеств алкоголя во время беременности на нервную систему плода с развитием серьезных отдаленных последствий.

Согласно новому исследованию Сиднейского университета, передает Xinhua, любое количество алкоголя, потребленное во время беременности, может оказать значительное влияние на развитие мозга ребенка. Это в дальнейшем приведет к тревоге, депрессии и снижению внимания.



Было обнаружено, что дети, подвергшиеся воздействию даже небольшого количества алкоголя в утробе матери во время беременности, демонстрировали больше психологических, эмоциональных или поведенческих проблем, чем дети с отсутствием этаноловой экспозиции. Низкий уровень употребления алкоголя был определен как максимум 6 порций в неделю.



К исследованию привлекли 9719 молодых людей, чтобы изучить связь между небольшим количеством употребления алкоголя во время беременности и психологическими, поведенческими, нервными и когнитивными различиями у детей в возрасте от 9 до 10 лет. Ученые хотели понять, существует ли безопасное количество алкоголя для беременных.



"Наше исследование показало, что даже небольшое количество алкоголя, употребляемое во время беременности, может оказать существенное влияние на развитие мозга ребенка. Значит, не существует полностью безопасного уровня потребления алкоголя во время беременности. При этом многие женщины, употребляющие спиртное, узнают, что беременны, относительно поздно", - говорится в отчете специалистов.