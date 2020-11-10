Разработана система УЗИ-сканирования на расстоянии

Возможно, представляемый сегодня "Медицинским вестником Украины" научный материал откроет новую страницу в эволюции ультразвукового метода диагностики.

Массачусетский технологический институт представил новую методику бесконтактного лазерного УЗИ. Этот метод отличается получением изображения высокой точности. По словам ученых, обычное УЗИ порой трудно провести маленьким детям, пациентам ожоговых центров и людям с гиперчувствительной кожей. Плюс, из-за контактного характера обычного УЗИ есть риск погрешностей.



В свою очередь, ультразвук безопасен и удобен. Один лазер с помощью фотоакустического эффекта дистанционно генерирует звуковые волны, которые отражаются от тела человека, а второй лазер также дистанционно их улавливает. Затем результаты отображаются в виде похожего на обычное УЗИ изображения.



Технологию проверили на добровольцах. Сканированию подвергали предплечье. В итоге лазерное и обычное УЗИ показали одинаково точно все структуры предплечья на расстоянии около 6 сантиметров от поверхности кожи. В случае с лазером люди находились на расстоянии около полуметра от источника излучения. Ученые планируют создать компактную версию лазерного УЗИ для домашнего использования.