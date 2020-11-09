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    » » » Новое приложение покажет, кому грозят преждевременные роды

    Новое приложение покажет, кому грозят преждевременные роды

    09 ноя 2020, 17:59    Lidia
    0 комментариев    30 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" вновь размещает на  своих страницах публикации,  освещающие современные медицинские технологии.


    Королевский колледж Лондона разработал уникальное мобильное QUiPP v2. Оно предсказывает индивидуальный риск преждевременных родов (рождение до 37 недели беременности). Это позволяет не только спасти жизнь ребенка, снизить риск осложнений у матери, но и сэкономить средства системы здравоохранения, пишет Eurek Alert.

    QUiPP v2 рассчитывает риск на основе индивидуальных факторов риска женщины, таких как история преждевременных родов, выкидышей на поздних сроках, результаты клинических тестов, которые помогают прогнозировать преждевременные роды (фетальный фибронектин и измерения длины шейки матки). Испытания приложения уже начались. И сейчас продолжается сбор данных (которые будут использоваться для обновления алгоритмов в будущем).


    Преждевременные роды, вызывающие гипоксию мозга плода, грозят нарушениями в развитии ребенка. В частности, может пострадать процесс обучения моторным навыкам. Так как мозжечок, отвечающий за координацию движений и мышечную память, максимально активно растет у плода в последний триместр беременности, преждевременные роды способны затормозить его работу.



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