Кесарево сечение не увеличивает риск развития ожирения у ребенка

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Ожирение сильно влияет на
Создан инновационный датчик
Боль все воспринимают
Компульсивное расстройство, а
Выяснилось, как на здоровье
У 4% населения Земли –
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
XI Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации»
Анонс событий / Пресс-релиз / Съезды, конгрессы, конференции
10 дек 2019, 09:27
XI Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации»
 19-21 мая 2020 году состоится долгожданное событие в сфере...
09:04 Умеренные дозы алкоголя увеличивают риск развития рака За рубежом / Гигиена питания
09:04 Исследование: Чистый воздух снижает смертность и заболеваемость. Так ли это на самом деле? За рубежом / Это интересно
14:27 В ходе дополнительного исследования систем JUUL проведена оценка температурного регулирования, а также проявлений химического состава аэрозоля и его воздействия Пресс-релиз / Новости дня / Новые технологии
12:28 Революция с черной рамкой За рубежом / Фармновости
15:53 Украинская система eHealth: обезопасить уже сегодня Новости дня / Новые технологии
15:46 Наращивание ресниц чревато серьезными инфекциями век За рубежом / Красота и здоровье
15:46 Заместительная гормональная терапия связана с увеличением риска рака молочной железы За рубежом / Новые технологии
15:46 Для здоровья сердца образ жизни важнее наследственности За рубежом / Кардиология
10:16 Можно ли заболеть из-за кондиционера на самом деле Новости / Пишут, что...
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
  • Колонка редактора  Создан инновационный датчик частоты сердечных сокращений
  • Колонка редактора  Боль все воспринимают одинаково
  • Колонка редактора  Компульсивное расстройство, а не зависимость, отличают переедающих
  • Колонка редактора  Выяснилось, как на здоровье влияет маленькая прибавка в весе
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Кесарево сечение не увеличивает риск развития ожирения у ребенка

    Кесарево сечение не увеличивает риск развития ожирения у ребенка

    10 дек 2019, 09:07    Lidia
    0 комментариев    54 просмотра
    Кесарево сечение не увеличивает риск развития ожирения у ребенка
    Новая научная работа опровергает результаты ряда небольших исследований, которые утверждали, что кесарево сечение увеличивает риск развития ожирения у ребенка. Оказалось, ранее ученые не учли некоторые важные факторы.В Свою статью шведские ученые из Каролинского института опубликовали в PLoS Medicine.
    В«Клиницистам и матерям не следует беспокоиться о способе родов как факторе развития ожирения у ребенкаВ», вЂ“ рассказал соавтор исследования Виктор Алквист (Viktor Ahlqvist).
    Число детей, родившихся с помощью кесарева сечения, растет во всем мире вЂ“ с 6,7% в 1990 году до 19,1% в 2014 году. Этот скачок вызвал интенсивное изучение долгосрочных последствий кесарева сечения для здоровья потомства. Несколько исследований связывают кесарево сечение с повышенным риском развития астмы, различных аллергий и ожирения. В качестве возможных объяснений была выдвинута гипотеза, что на новорожденного положительно действуют вагинальные микроорганизмы.
    Авторы нового крупного исследования сравнили индекс массы тела (ИМТ) 97291 мужчины в возрасте 18 лет, а также разделили их на группы в зависимости от способа появления на свет вЂ“ вагинальные роды, плановое или неплановое кесарево сечение.
    Ученые обнаружили, что при рождении в результате непланового кесарева сечения риск ожирения на 17% выше по сравнению с вагинальными родами. Однако после учета множества факторов (ИМТ матери до беременности, курение матери, возраст матери, наличие диабета, гипертонии, преэклампсии у матери и уровень образования родителей), они пришли к выводу, что способ родоразрешения не играет существенной роли в определении риска ожирения у ребенка.
    В«Мы не нашли никаких доказательств в поддержку связи между кесаревыми сечениями и развитием ожирения. Это говорит о том, что способ родов женщины не может быть важным фактором в возникновении глобальной эпидемии ожиренияВ», вЂ“ отметил Даниэль Берглинд (Daniel Berglind), соавтор исследования.
    Наиболее значимым фактором избыточного веса и ожирения оказался ИМТ матери до беременности. Это согласуется с предыдущими свидетельствами о наследуемости ожирения и влиянии материнского ожирения на здоровье плода.
    Читайте также
    В столичном регионе ожидается теплая погода, возможны грозы
    Новости / За рубежом
    12 авг 2008, 16:00    0 комментариев
    В столичном регионе ожидается теплая погода, возможны грозы
    После совсем не летнего похолодания, погода в столичном регионе наконец-то "взяла курс" на тепло - к четвергу в столице воздух...
    Подробнее...
    Храп сжигает калории
    Храп сжигает калории 17 дек 2008, 18:23
    Минздрав перестал выдавать лицензии на ввоз в РФ лекарств для клинических исследований
    Минздрав перестал выдавать лицензии на ввоз в РФ лекарств для клинических исследований 01 дек 2010, 14:50
    В Центральном Китае зарегистрирован еще один смертельный случай заражения человека птичьим гриппом
    В Центральном Китае зарегистрирован еще один смертельный случай заражения человека птичьим гриппом 19 фев 2008, 13:54
    Информативный метод диагностики МРТ
    Информативный метод диагностики МРТ 05 мар 2015, 16:50
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2018 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Союз образовательных сайтов Литературный клуб Полины Овчинниковой