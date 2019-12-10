Кесарево сечение не увеличивает риск развития ожирения у ребенка

Новая научная работа опровергает результаты ряда небольших исследований, которые утверждали, что кесарево сечение увеличивает риск развития ожирения у ребенка. Оказалось, ранее ученые не учли некоторые важные факторы.В Свою статью шведские ученые из Каролинского института опубликовали в PLoS Medicine.В«Клиницистам и матерям не следует беспокоиться о способе родов как факторе развития ожирения у ребенкаВ», вЂ“ рассказал соавтор исследования Виктор Алквист (Viktor Ahlqvist).Число детей, родившихся с помощью кесарева сечения, растет во всем мире вЂ“ с 6,7% в 1990 году до 19,1% в 2014 году. Этот скачок вызвал интенсивное изучение долгосрочных последствий кесарева сечения для здоровья потомства. Несколько исследований связывают кесарево сечение с повышенным риском развития астмы, различных аллергий и ожирения. В качестве возможных объяснений была выдвинута гипотеза, что на новорожденного положительно действуют вагинальные микроорганизмы.Авторы нового крупного исследования сравнили индекс массы тела (ИМТ) 97291 мужчины в возрасте 18 лет, а также разделили их на группы в зависимости от способа появления на свет вЂ“ вагинальные роды, плановое или неплановое кесарево сечение.Ученые обнаружили, что при рождении в результате непланового кесарева сечения риск ожирения на 17% выше по сравнению с вагинальными родами. Однако после учета множества факторов (ИМТ матери до беременности, курение матери, возраст матери, наличие диабета, гипертонии, преэклампсии у матери и уровень образования родителей), они пришли к выводу, что способ родоразрешения не играет существенной роли в определении риска ожирения у ребенка.В«Мы не нашли никаких доказательств в поддержку связи между кесаревыми сечениями и развитием ожирения. Это говорит о том, что способ родов женщины не может быть важным фактором в возникновении глобальной эпидемии ожиренияВ», вЂ“ отметил Даниэль Берглинд (Daniel Berglind), соавтор исследования.Наиболее значимым фактором избыточного веса и ожирения оказался ИМТ матери до беременности. Это согласуется с предыдущими свидетельствами о наследуемости ожирения и влиянии материнского ожирения на здоровье плода.