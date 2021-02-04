Спрей для носа смог предотвратить летальные исходы при COVID-19

Никлозамид является мощным ингибитором SARS-CoV-2 с эффективностью в 40 раз выше, чем ремдесивир, показал Институт Пастера. Как передает Biospace, полость придаточных пазух носа считается основным местом раннего инфицирования SARS-CoV-2. На примере грызунов было продемонстрировано, что интраназальное введение никлозамида предотвращает летальный исход при заражении коронавирусом.



UNI91103 - это назальный спрей компании UNION therapeutics, доставляющий концентрированный соляной раствор никлозамида. Его также успешно проверили на 44 здоровых добровольцах. Спрей не вызывал побочных эффектов. Сейчас он готовится к клиническим испытаниям на лицах с высоким риском заражения COVID-19 и на уже инфицированных пациентах. По словам специалистов, спрей сможет не только выступать в качестве профилактического средства, но и снижать степень тяжести заболеваний у уже зараженных. Спрей даже может стать альтернативой вакцины в группах повышенного риска.



Искать альтернативы заставляет тот факт, что не все хорошо реагируют на вакцины. UNION therapeutics планирует начать клинические испытания UNI91103 на пациентах в четвертом квартале 2020 года.