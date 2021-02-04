Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Спрей для носа смог предотвратить летальные исходы при COVID-19
Пишут, что... / Коронавирус
04 фев 2021, 17:44
Спрей для носа смог предотвратить летальные исходы при COVID-19
  "Медицинский вестник Украины" продолжает освещать достижения в...
17:38 Всемирный день борьбы с раком Новости / Новости дня
17:28 Мелатонин влияет на исход коронавирусной инфекции, утверждают врачи Пишут, что... / Коронавирус
13:00 Новая таблетка, принимаемая перед сном, может помочь при проблеме храпа Новости / Фармновости
12:59 Ученым впервые удалось исследовать редкое заболевание – синдром зеркального движения рук Новости / Новости дня
12:56 Пациентка без симптомов COVID-19 инфицировала окружающих три месяца Пишут, что... / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:25 Доказано: отвлекать от работы вредно для здоровья Новости / Пишут, что...
11:22 В лице никотина скрыты механизмы лечения целого ряда болезней? Новости / Новости дня
19:10 Природный антидепрессант оказался универсальной защитой от кишечных инфекций Новости / Фармновости
19:04 У вакцины-лидера много побочных эффектов. Что говорят ученые Новости дня / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Мелатонин влияет на исход коронавирусной инфекции, утверждают врачи

    Мелатонин влияет на исход коронавирусной инфекции, утверждают врачи

    04 фев 2021, 17:28    Lidia
    0 комментариев    50 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" в сегодняшнем обзоре новостей рассказывает об открытии нового свойства важнейшего гормона человеческого организма – мелатонина.


    Колумбийский университет проанализировал 800 случаев госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 (пациенты находились на аппарате искусственной вентиляции легких) и установил, что на течение болезни положительно влиял мелатонин. Введение этого гормона или изначально наличие высокого уровня мелатонина увеличивали шансы на выживание в реанимации. К слову сказать, выводы актуальны не только для COVID-19, но и для других легочных заболеваний.

    Эксперты использовали данные, собранные в больнице при Колумбийском университете. Они касались не только  800 пациентов с  коронавирусной инфекцией, но и  3000 лиц с иной патологией.  Оказалось, что у пациентов, получавших мелатонин на ИВЛ, летальность была  достоверно ниже.

    Указанный факт был характерен не только для COVID-19, но и для других легочных заболеваний. Нечто похожее наблюдалось вследствие приема противовоспалительного препарата дексаметазона, тразодона (антидепрессанта), бензодиазепинов (психоактивные вещества) и кветиапина (нейролептика). Точный механизм действия мелатонина в подобных ситуациях предстоит изучить с учетом исходной гипотезы о вероятном участии мелатонина в подавлении воспаления.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Найдена генетическая причина синдрома Барретта
    Новости / За рубежом
    12 сен 2012, 13:39    0 комментариев
    Найдена генетическая причина синдрома Барретта
    Международная группа ученых обнаружила генетические вариации, связанные с развитием синдрома Барретта — заболевания...
    Подробнее...
    В Саудовской Аравии проведена успешная операция по разделению сиамских близнецов
    В Саудовской Аравии проведена успешная операция по разделению сиамских близнецов 27 окт 2008, 16:12
    Шоколадное молоко ускоряет процесс восстановления у пловцов
    Шоколадное молоко ускоряет процесс восстановления у пловцов 06 июн 2014, 16:24
    Мебель - основа гармонии в помещении
    Мебель - основа гармонии в помещении 15 мар 2015, 12:59
    Персики подавляют развитие рака молочной железы
    Персики подавляют развитие рака молочной железы 27 мар 2014, 17:14
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой