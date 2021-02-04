Мелатонин влияет на исход коронавирусной инфекции, утверждают врачи

"Медицинский вестник Украины" в сегодняшнем обзоре новостей рассказывает об открытии нового свойства важнейшего гормона человеческого организма – мелатонина.

Колумбийский университет проанализировал 800 случаев госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 (пациенты находились на аппарате искусственной вентиляции легких) и установил, что на течение болезни положительно влиял мелатонин. Введение этого гормона или изначально наличие высокого уровня мелатонина увеличивали шансы на выживание в реанимации. К слову сказать, выводы актуальны не только для COVID-19, но и для других легочных заболеваний.



Эксперты использовали данные, собранные в больнице при Колумбийском университете. Они касались не только 800 пациентов с коронавирусной инфекцией, но и 3000 лиц с иной патологией. Оказалось, что у пациентов, получавших мелатонин на ИВЛ, летальность была достоверно ниже.



Указанный факт был характерен не только для COVID-19, но и для других легочных заболеваний. Нечто похожее наблюдалось вследствие приема противовоспалительного препарата дексаметазона, тразодона (антидепрессанта), бензодиазепинов (психоактивные вещества) и кветиапина (нейролептика). Точный механизм действия мелатонина в подобных ситуациях предстоит изучить с учетом исходной гипотезы о вероятном участии мелатонина в подавлении воспаления.