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    Найдена генетическая мутация, изменяющая деятельность внутренних часов в организме

    25 фев 2021, 18:18    Lidia
    0 комментариев    72 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" рассказывает о результатах интересного исследования североамериканских ученых, посвященного генетическим основам ауторегуляции циркадных ритмов.


    Исследователи Калифорнийского университета выяснили, как генетическая мутация нарушает синхронизацию биологических часов, вызывая задержку фазы сна, пишет Medical Express. При этом расстройстве люди не могут заснуть до поздней ночи и им трудно вставать утром.

    Еще в 2017 году ученые обнаружили удивительно распространенную мутацию, которая вызывает вышеупомянутое  нарушение сна, изменяя ключевой компонент биологических часов, поддерживающих суточные ритмы организма. Новое исследование позволяет больше понять об этом расстройстве.

    Мутация, о которой идет речь, затрагивает белок криптохром - один из четырех основных белков "внутренних часов". Два белка из этого набора (CLOCK и BMAL1) образуют комплекс, активирующий гены двух других белков (PERIOD и криптохрома), которые затем объединяются, подавляя активность первой пары. Таким образом цикл запускается снова. Эта схема управляет ежедневными колебаниями активности генов и уровней белка во всем организме.

    Мутация криптохрома,  влияющая на концевой участок белка приводит к его более прочной  связи с комплексом CLOCK-BMAL1. В итоге продолжительность цикла бодрствования  увеличивается.



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