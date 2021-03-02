Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы
Новости / Пишут, что...
02 мар 2021, 10:58
Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы
  Medvestnik.com освещает результаты чрезвычайно важного и актуального...
10:52 Исследователи открыли новое генетическое отклонение, опасное для мозга Новости / Пишут, что...
10:40 Генетики оценили расхождения в ДНК однояйцевых близнецов За рубежом / Акушерство и гинекология
10:39 Использование вейпов связали с развитием воспалительных заболеваний кишечника Пишут, что... / Калейдоскоп
17:43 Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов Новости / Фармновости
17:31 Исследователи открыли новый способ воздействия на метастазирование рака Новости дня / Новые технологии
18:18 Найдена генетическая мутация, изменяющая деятельность внутренних часов в организме Пишут, что... / Разное
14:31 Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга Новости / Фармновости
15:21 Генетики рассказали, как особые мутации делают некоторые резкие запахи приятными Пишут, что... / Разное
15:19 Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует? Новости дня / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Исследователи открыли новое генетическое отклонение, опасное для мозга

    Исследователи открыли новое генетическое отклонение, опасное для мозга

    02 мар 2021, 10:52    admin
    0 комментариев    19 просмотров

     

    "МВУ" информирует о новом открытии в области генетики.


    Генетики выявили заболевание, которое вызвано аномальным синтезом белка. Оно вызывает задержку развития и трудности в обучении, передает Medical Express. Исследователи из Манчестерского университета с коллегами из Великобритании, Франции и США выявили редкие изменения в гене EIF5A у семи детей. И на примере дрожжевых клеток и рыбок Данио-рерио им удалось показать, что недуг потенциально возможно вылечить, используя спермидин.

    Это соединение можно найти в сыре с плесенью, грибах, соевых продуктах, бобовых, кукурузе и цельнозерновых продуктах. Исследование также показало, что человеческий мозг зависит от белков, которые трудно синтезировать клеткам. Белки производятся в клетках с помощью рибосом, которые связывают вместе серии из 20 различных видов аминокислот.

    Аминокислоты можно объединить в миллионы возможных комбинаций, чтобы получить протеины, необходимые нашему организму для здоровой жизни. Некоторые комбинации аминокислот рибосомам сложнее соединить вместе. Известно, что EIF5A помогает рибосомам производить сложные белки, и без него они не могут быть синтезированы в головном мозге. Следовательно, генетические изменения EIF5A снижают способность рибосом вырабатывать достаточно сложные белки. Итог - множественные отклонения в развитии организма.


    Источник 1
    Источник 2

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Оперативная информация на 26 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
    Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
    26 апр 2020, 11:36    0 комментариев
    Оперативная информация на 26 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
      По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев...
    Подробнее...
    Возможны изменения в стандартах ЭКГ для пожилых пациентов
    Возможны изменения в стандартах ЭКГ для пожилых пациентов 31 мар 2008, 12:15
    Кубинский Минздрав объявил о завершении вспышки холеры
    Кубинский Минздрав объявил о завершении вспышки холеры 29 авг 2012, 10:19
    Пациенткам роддома «забывали» рассказать о бесплатных услугах
    Пациенткам роддома «забывали» рассказать о бесплатных услугах 12 дек 2013, 07:05
    Гигиена и заболевания пародонта
    Гигиена и заболевания пародонта 20 июн 2015, 17:22
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой