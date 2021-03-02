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Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы
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02 мар 2021, 10:58
Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы
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    Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы

    02 мар 2021, 10:58    admin
    0 комментариев    21 просмотр

     

    Medvestnik.com освещает результаты чрезвычайно важного и актуального научного анализа. Эпидемиологические исследования последних лет сообщают о наличии связи между более высоким уровнем ночного освещения и повышенным риском развития рака молочной железы. Учитывая, что некоторые виды рака молочной железы могут иметь общую гормонозависимую природу с раком щитовидной железы, исследователи решили выяснить, существует ли связь между последним и воздействием ночного света.


    Команда специалистов под руководством Цянь Сяо из Научного центра здоровья Техасского университета проанализировала медицинские данные участников одного исследования, проводившегося в США в 1995-1996-м годах. В том исследовании участвовало 464 371 человек в возрасте от 50 лет до 71 года, после окончания проекта за ними наблюдали в среднем в течение 12,8 лет. За этот период было выявлено 856 случаев рака щитовидной железы – 384 у мужчин и 472 у женщин. Авторы нового исследования сопоставили адреса проживания участников со спутниковыми данными, оценивающими уровень ночного искусственного освещения в их районах.


    В результате оказалось, что у жителей тех районов, где уровень искусственного освещения ночью был наиболее высоким, риск развития рака щитовидной железы был на 55% выше, причем эта связь была наиболее выражена для женщин и не зависела от различных социально-демографических характеристик и индекса массы тела участников.


    Авторы работы обращают внимание на то, что для подтверждения полученных результатов необходимы эпидемиологические исследования. В случае если они будут подтверждены, ученые планируют заняться выяснением причин, лежащих в основе связи между ночным освещением и раком щитовидной железы. Пока же исследователи предполагают, что в процессе может быть задействован мелатонин – модулятор активности эстрогена, который может обладать противоопухолевым эффектом. Ночное искусственное освещение подавляет выработку мелатонина и может вести к нарушению циркадных ритмов организма, что также является фактором риска для разных типов рака.


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