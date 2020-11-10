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    Шелк - идеальный материал для защитных масок, показали тесты

    10 ноя 2020, 19:50    Lidia
    0 комментариев    74 просмотра

     

    В период пандемии COVID - 19 аспекты индивидуальной защиты приобретают особую актуальность. В предлагаемом "Медицинским вестником Украины" материале рассказывается о советах американских ученых в вопросе выбора материала для изготовления защитных масок.


    Университет Цинциннати, сообщает Medical Express, призывает делать защитные маски из шелка. Они удобные, не затрудняют дыхание и отталкивают влагу. По словам ученых, шелк обладает естественными антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут помочь предотвратить распространение респираторных инфекций.

    Также известно, что медь способна убивать бактерии и вирусы при контакте, и она присутствует в шелке. Шелкопряды поедают листья тутового дерева, содержащие этот элемент, тем самым, добавляя в свой рацион медь. С точки зрения эффективности, шелковые маски можно сравнить с хирургическими. Тесты показали, что шелковые маски лучше противодействуют COVID-19 как барьер для микрокапель с вирусными частицами. И делают они это эффективнее, чем хлопковые или синтетические изделия.

    Хлопок и полиэстер улавливают влагу, как губка (вирус часто распространяется с аэрозолем - частицами влаги). А шелк очень быстро высыхает. Ученые призывают использовать шелковые маски вместе с респираторами. Это дополнительный слой защиты, который можно стирать, тем самым продлевая срок жизни респираторов.



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