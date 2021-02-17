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    » » » Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака

    Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака

    17 фев 2021, 11:48    Lidia
    0 комментариев    51 просмотр

     

    "Медицинский вестник Украины" в новом выпуске рассказывает об открытии  инновационного  перспективного метода лечения онкологических заболеваний.


    Ученые Калифорнийского Университета использовали вирус, выделенный из растения, для создания иммунотерапевтических средств против рака. Есть уже обнадеживающие результаты тестов на животных, пишет Futurism.com. В исследовании с участием собак вирус, полученный из вигнового гороха, помог иммунной системе идентифицировать раковые клетки и бороться с ними. В сочетании с лучевой терапией инъекция высокой дозы дезактивированного вируса непосредственно в опухоль показала значительную эффективность.

    Эксперты считают, что методика сработает и на людях. По их словам, использовавшийся вирус легко поддается модификации и беспроблемно получается из растений в больших количествах. Помимо работы с собаками, ученые проверяли вирус на меланоме в рамках экспериментов с мышами. Вирус снижал скорость роста опухолей, а иногда даже полностью их уничтожал.

    Благодаря сильному иммунному ответу существенно снижается вероятность рецидивов, говорят специалисты. На сегодняшний день новую терапию проверили более чем на 20 собаках. Шесть собак с раком полости рта полностью избавились от заболевания  после использования вируса и лучевой терапии. Это положительный результат, особенно принимая во внимание  частоту рецидивов данной онкопатологии, обычно составляющей 85-90%.


    Исследователями получен многомиллионный долларовый  грант от Национального Института Здоровья (National Institute of Health, USA) для создания биопринтерного устройства, обеспечивающего экспозицию растительным вирусом с определенными временными интервалами (комментарий  редакции Медицинского вестника)

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