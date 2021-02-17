Австралийские ученые совершили прорыв в лечении сепсиса

"Медицинский вестник Украины" приводит результаты научного исследования австралийских ученых, потенциально способного сыграть революционную роль в лечении сепсиса.

Как передает Xinhua, специалисты Университета Ла Троба выделили ген, инициирующий клеточную смерть и воспаление. Напомним: сепсис ассоциирован с чрезмерной реакцией иммунной системы на инфекцию, часто приводящей к образованию тромбов и блокировке доступа кислорода к жизненно важным органам. Он вызывает ежегодно более 11 миллионов смертей во всем мире.



Команда ученых в ходе испытаний на клетках и на животных обнаружила, что удаление белкового рецептора TREML4 приводит почти к абсолютной защите от сепсиса. Специалисты также идентифицировали человеческие эквиваленты рецептора TREML4, и следующим шагом вероятно станет разработка терапевтических антител для использования в клинических испытаниях.



За начальной воспалительной фазой или септическим шоком следует длительная фаза иммуносупрессии (подавления иммунитета), которая обычно приводит к серьезным осложнениям, в том числе - пневмонии. В то время как на септический шок приходятся около 15% смертей, связанных с сепсисом, на фазу иммуносупрессии приходятся 85% смертей. И ген TREML4 регулирует обе эти фазы.