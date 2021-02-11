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    Ученые нашли новое оружие против агрессивного рака

    11 фев 2021, 10:13    Lidia
    0 комментариев    29 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" вновь освещает актуальную тему создания новых способов лечения онкологической патологии, рассказывая об открытии американских ученых.


    Сотрудники Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис (Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, USA – прим. редакции) обнаружили новый способ борьбы с раковыми клетками. По их словам, ключ к успеху кроется в блокировании механизма построения комплексов ядерных пор. Это крупные белковые комплексы, пронизывающие ядерную мембрану и осуществляющие транспорт макромолекул между цитоплазмой и ядром клетки. Блокировка тормозит развитие опухоли, при этом, не нанося вреда здоровым клеткам.

    В доказательство эффективности подхода ученые приводят результаты эксперимента с мышами. Животным подсаживали раковые клетки опухоли человека, которые были не в состоянии образовывать ядерные поры. Лишенные ядерных пор раковые клетки демонстрировали сниженную скорость роста в итоге новообразования увеличивались в размере значительно меньше, чем в контрольной группе.

    Здоровые клетки, лишенные ядерных пор, просто на какое-то время останавливали свой рост, а потом начинали восстанавливаться. По словам специалистов, сделанное открытие позволит сформировать новый подход к лечению агрессивных или метастатических форм рака.



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