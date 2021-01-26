Доказано: отвлекать от работы вредно для здоровья

"Медицинский вестник Украины" рассказывает об итогах исследования в области изучения стресса, посвященного оценке влияния отвлекающих факторов во время работы.

Как передает News-medical.net, было установлено, что люди, которых часто отвлекают на работе, испытывают сильный физический стресс, даже если психологически они это не ощущают. Был проведен эксперимент с участием 90 добровольцев, которых поместили в офисную среду. Добровольцы выполняли несложные задания вроде набора текста и назначения рабочих встреч. Параллельно они оценивали свое настроение с помощью анкет, а ЭКГ, регистрируемая во время эксперимента, анализировала ЧСС. Также исследовалась слюна для оценки уровня кортизола - гормона стресса.



Добровольцы были распределены на три группы в зависимости от уровня стресса. В середине эксперимента всех участников отвлекали от работы два актера, игравших роли представителей отдела кадров. В контрольной группе актеры вели нейтральную беседу с добровольцами, а в двух других группах они делали вид, что ищут подходящих кандидатов для продвижения по службе. Это вызывало в основных группах стресс.



Разница между двумя стрессовыми группами заключалась в том, что участники первой группы в основном прекращали работу только для того, чтобы сдать образцы слюны. А участникам второй стрессовой группы пришлось столкнуться с дополнительной нагрузкой в виде сообщений в чате от начальства, срочно запрашивающего информацию. Далее следовало еще одно задание, которое провоцировало выброс кортизола (интервью, сулящее повышение). И у второй стрессовой группы было зафиксировано значительное повышение уровня кортизола. Однако ее представители субъективно давали низкую оценку уровня испытываемого стресса.