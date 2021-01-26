Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Доказано: отвлекать от работы вредно для здоровья
Новости / Пишут, что...
26 янв 2021, 11:25
Доказано: отвлекать от работы вредно для здоровья
  "Медицинский вестник Украины" рассказывает об итогах исследования в...
11:22 В лице никотина скрыты механизмы лечения целого ряда болезней? Новости / Новости дня
19:10 Природный антидепрессант оказался универсальной защитой от кишечных инфекций Новости / Фармновости
19:04 У вакцины-лидера много побочных эффектов. Что говорят ученые Новости дня / Коронавирус / Инфекционный контроль
12:10 Определен ключевой маркер, который позволит ускорить разработку вакцины от цитомегаловируса Новости / Фармновости
12:08 Фибриноген: повышенный и низкий уровень, способы воздействия на ситуацию Новости дня / Врач - пациенту
08:50 Таурин помогает предотвратить бактериальную инфекцию Фармновости / Калейдоскоп
11:33 Самое распространенное в мире болеутоляющее все чаще становится причиной отравлений Пишут, что... / Фармновости
11:30 Учёные смогли впервые восстановить зрительный нерв с помощью генной терапии Новости дня / Новые технологии
10:55 Среди уже существующих лекарственных средств специалисты нашли препарат, потенциально эффективный при COVID – 19 Фармновости / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Доказано: отвлекать от работы вредно для здоровья

    Доказано: отвлекать от работы вредно для здоровья

    26 янв 2021, 11:25    Lidia
    0 комментариев    10 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" рассказывает об итогах исследования в области изучения стресса, посвященного оценке влияния отвлекающих факторов во время работы.           


    Как передает News-medical.net, было установлено, что люди, которых часто отвлекают на работе, испытывают сильный физический стресс, даже если психологически они это не ощущают. Был проведен эксперимент с участием 90 добровольцев, которых поместили в офисную среду. Добровольцы выполняли несложные задания вроде набора текста и назначения рабочих встреч. Параллельно они оценивали свое настроение с помощью анкет, а ЭКГ, регистрируемая во время эксперимента, анализировала ЧСС. Также исследовалась  слюна для оценки уровня кортизола - гормона стресса.

    Добровольцы были распределены на три группы в зависимости от уровня стресса. В середине эксперимента всех участников отвлекали от работы два актера, игравших роли представителей отдела кадров. В контрольной группе актеры вели нейтральную беседу с добровольцами, а в двух других группах они делали вид, что ищут подходящих кандидатов для продвижения по службе. Это вызывало в основных группах стресс.

    Разница между двумя стрессовыми группами заключалась в том, что участники первой группы в основном прекращали работу только для того, чтобы сдать образцы слюны. А участникам второй стрессовой группы пришлось столкнуться с дополнительной нагрузкой в виде сообщений в чате от начальства, срочно запрашивающего информацию. Далее следовало еще одно задание, которое провоцировало выброс кортизола (интервью, сулящее повышение). И у второй стрессовой группы было зафиксировано значительное повышение уровня кортизола. Однако ее представители субъективно давали низкую оценку уровня испытываемого стресса.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Международная группа специалистов разработает хирургическую бригаду микро-роботов
    Новости / За рубежом
    18 авг 2008, 11:01    0 комментариев
    Международная группа специалистов разработает хирургическую бригаду микро-роботов
    Осуществление этого смелого проекта, рассчитанного на 4 года, обойдется в сумму свыше 8 млн евро и финансируется Европейским...
    Подробнее...
    Перевозить грузы для московских школ и детских садов будут
    Перевозить грузы для московских школ и детских садов будут 25 июн 2008, 00:41
    Ожирение сильно влияет на мозг человека
    Ожирение сильно влияет на мозг человека 16 сен 2014, 14:13
    AstraZeneca поддержала программу разработки новых антибиотиков
    AstraZeneca поддержала программу разработки новых антибиотиков 29 май 2012, 07:48
    18-19 квітня 2013 р., м. Київ
    18-19 квітня 2013 р., м. Київ 05 апр 2013, 09:44
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой