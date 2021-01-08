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Холодная вода оказалась мощным оружием профилактики деменции
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    » » » Холодная вода оказалась мощным оружием профилактики деменции

    Холодная вода оказалась мощным оружием профилактики деменции

    08 янв 2021, 20:25    admin
    0 комментариев    51 просмотр

     

    О новых целебных свойствах холодной воды рассказывает сегодня "МВУ".


    Кембриджский университет исследует влияние холодной воды на организм. Эксперты изучают физиологические реакции, обратившись к команде пловцов, которые круглый год совершают заплывы в открытом бассейне Parliament Hill Lido, где вода не подогревается.

    В крови пловцов, регулярно погружающихся зимой в холодную воду, был обнаружен высокий уровень белка RBM3. Он известен как "белок холодового шока". Это внутриклеточный протеин, содержание которого возрастает при понижении температуры окружающей среды. Ранее уже было известно, что RBM3 вырабатывается в организме впадающих в зимнюю спячку и выходящих из нее млекопитающих. Считается, он предотвращает гибель нейронов во время спячки и восстанавливает нейронные связи во время выхода из нее.

    В исследовании 2015 года говорилось о том, что охлаждение организма мышей с нейродегенерацией до 16-18 градусов по Цельсию приводило к активной выработке белка RBM3 и восстановлению разрушенных нейронных связей. Окончательные выводы последнего исследования еще не озвучены, но эксперты полагают, что уже сейчас можно рекомендовать моржевание в качестве средства профилактики и лечения деменции. Также не исключено создание препарата, имитирующего эффект моржевания.

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