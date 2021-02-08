Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Ученые изобрели систему, быстро выводящую алкоголь из организма
Пишут, что... / Калейдоскоп
08 фев 2021, 16:49
Ученые изобрели систему, быстро выводящую алкоголь из организма
  Medvestnik.com сообщает о разработке достаточно простого и эффективного...
16:48 У коронавируса нашли скрытый ген, делающий возбудитель особо опасным Новости дня / Коронавирус
17:44 Спрей для носа смог предотвратить летальные исходы при COVID-19 Пишут, что... / Коронавирус
17:38 Всемирный день борьбы с раком Новости / Новости дня
17:28 Мелатонин влияет на исход коронавирусной инфекции, утверждают врачи Пишут, что... / Коронавирус
13:00 Новая таблетка, принимаемая перед сном, может помочь при проблеме храпа Новости / Фармновости
12:59 Ученым впервые удалось исследовать редкое заболевание – синдром зеркального движения рук Новости / Новости дня
12:56 Пациентка без симптомов COVID-19 инфицировала окружающих три месяца Пишут, что... / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:25 Доказано: отвлекать от работы вредно для здоровья Новости / Пишут, что...
11:22 В лице никотина скрыты механизмы лечения целого ряда болезней? Новости / Новости дня
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Ученые изобрели систему, быстро выводящую алкоголь из организма

    Ученые изобрели систему, быстро выводящую алкоголь из организма

    08 фев 2021, 16:49    admin
    0 комментариев    61 просмотр

     

    Medvestnik.com сообщает о разработке достаточно простого и эффективного устройства для ускорения выведения этилового спирта из организма.


    Университет Торонто создал систему, позволяющую быстро вывести алкоголь из организма. Новый прибор заставляет легкие выделять в воздух не только углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, но и молекулы этилового спирта. Данная система призвана спасать жизнь при остром алкогольном отравлении. В отчете разработчиков говорится: "Наше устройство представляет собой набор из клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом; его можно уместить в небольшой чемодан. Прибор очень просто изготовить, для работы ему не нужна электроника или компьютеры".

    Известно, что, в отличие от животных, люди могут употреблять относительно много этилового спирта и пьянеть. В древности это свойство позволяло предкам современных людей питаться перезревшими плодами. Выведение спиртного из тела происходит за счет работы нескольких ферментов - они расщепляют молекулы этанола и продукты его распада в печени. Однако эти ферменты работают относительно медленно, что провоцирует накопление спиртного в крови и наступление опьянения.

    Алкогольное отравление происходит, когда печень не успевает выводить этанол. Исправить эту ситуацию должна новая система. В рамках разработки ученые проверили, как быстро этанол будет выводиться из организма добровольцев, если дыхание учащается. Устройство поддерживало постоянный уровень углекислого газа в крови. Это сказывалось на частоте дыхания и ускоряло выведение этанола;  снизить его  концентрацию в крови добровольцев удавалось в несколько раз быстрее, чем при естественной нейтрализации.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    «Если страдаешь гипотонией – измени свой образ жизни»
    Статьи / Калейдоскоп
    25 июн 2013, 20:05    0 комментариев
    «Если страдаешь гипотонией – измени свой образ жизни»
    Чаще всего гипотония встречается у лиц молодого возраста. Выделяют первичную и вторичную формы нейроциркуляторной гипотонии....
    Подробнее...
    Употребление фолиевой кислоты за год до беременности двукратно снижает риск преждевременных родов
    Употребление фолиевой кислоты за год до беременности двукратно снижает риск преждевременных родов 18 май 2009, 16:41
    Техники управления стрессом улучшают настроение и качество жизни
    Техники управления стрессом улучшают настроение и качество жизни 23 мар 2015, 20:05
    «Сшитый по мерке» экзоскелет вернул парализованной способность ходить
    «Сшитый по мерке» экзоскелет вернул парализованной способность ходить 24 фев 2014, 17:42
    21–22 жовтня, м. Житомир
    21–22 жовтня, м. Житомир 23 сен 2010, 15:17
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой