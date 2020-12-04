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Исследователи заявляют об исключительном вреде марихуаны
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    Исследователи заявляют об исключительном вреде марихуаны

    04 дек 2020, 14:36    Lidia
    0 комментариев    22 просмотра

     

    Доктрина легализации использования канабиса в медицинских целях  сопровождается острыми социальными дискуссиями, имея множество трудноразрешимых проблем и диаметрально противоположные точки зрения. Цитируемые "Медицинским вестником Украины" результаты научного исследования  акцентируют внимание на опасности употребления марихуаны.


    Университет Колорадо провел исследование на примере примерно 1200 братьев и сестер, чтобы понять, как марихуана влияет на умственные способности. Было доказано: умеренное, но регулярное употребление этого наркотика ослабляет умственные способности у молодых людей.

    В особенности негативный эффект проявлялся в отношении вербальной памяти. Похожие изменения регистрировались в общем уровне IQ, гибкости мышления и рабочей памяти. К тому же, растительный наркотик, показали предыдущие исследования, меняет работу мозга, со временем притупляя остроту чувства удовольствия. Это повышает риск развития зависимости, меняет поведение человека, толкая его к употреблению других наркотиков.

    Плюс, ранее было установлено, что употребление марихуаны во время беременности повышает риск рождения ребенка с аутизмом и рядом расстройств умственного развития. Последние открытия выглядят тревожно, говорят ученые, принимая во внимание тенденцию на легализацию марихуаны.



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