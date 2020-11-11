Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Исследователи создали чернила, управляющие ростом нейронов
Пишут, что... / Неврология / Новые технологии
12 ноя 2020, 20:39
Исследователи создали чернила, управляющие ростом нейронов
  В сегодняшнем информационном выпуске medvestnik.com хочет кратко...
20:17 Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний? Пишут, что... / Калейдоскоп
20:12 Исследователи - неврологи нашли в растительном галлюциногене лекарство от ряда болезней Пишут, что... / Неврология
19:50 Шелк - идеальный материал для защитных масок, показали тесты Пишут, что... / Коронавирус
19:40 Чем сахар вреден для здоровья: научные факты и рецепты десертов без сахара Пишут, что... / Врач - пациенту / Гигиена питания
19:31 Разработан новый метод диагностики муковисцидоза и COVID-19 Новости дня / Коронавирус / Инфекционный контроль
17:14 Открытие: лекарство, широко используемое для лечения сахарного диабета 2-го типа, может предотвратить деменцию Новости / Фармновости
15:13 Ученые обнаружили механизм, от которого зависит скорость эмбрионального развития Новости / Пишут, что...
15:12 На рынок медицинских материалов вышла революционная замена стандартному гипсу Новости / Новости дня
14:43 Антибиотики способны помочь справиться с ВИЧ, показал эксперимент Фармновости / Это интересно
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний?

    Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний?

    11 ноя 2020, 20:17    admin
    0 комментариев    46 просмотров

     

    Medvestnik.com освещает результаты интересного научного исследования о возможной пользе острого перца чили.


    Как передает Eurek Alert, согласно последним исследованиям, люди, употребляющие перец чили, могут жить дольше и иметь значительно сниженный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Ранее уже было показано, что употребление в пищу перца чили производит противовоспалительный, антиоксидантный, противоопухолевый эффект и регулирует уровень глюкозы в крови благодаря капсаицину, который дает перцу остроту.

    Чтобы проанализировать влияние перца чили на смертность от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, ученые проанализировали 4729 исследований из пяти крупнейших мировых баз данных здравоохранения (Ovid, Cochrane, Medline, Embase и Scopus). Эксперты в результате учли данные о здоровье и питании более 570000 человек из США, Италии, Китая и Ирана. По сравнению с людьми, которые редко или никогда не ели перец чили, оказалось, люди, которые относительно регулярно его употребляли, имели снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, от рака - на 23%,  и от всех причин - на 25%.

    Комментирует автор исследования доктор Бо Сюй, кардиолог из Института сердца и  сосудов клиники Кливленда: "Точные причины и механизмы, которые могут объяснить озвученные выводы, пока неизвестны. Также нужно учитывать, что количество и тип потребляемого перца чили варьировались в разных исследованиях. Это не позволяет установить, как часто и какой тип перца чили следует употреблять в пищу для укрепления здоровья".



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Відбулася розширена колегія Санітарно-епідеміологічної служби України
    Новости / Минздрав Украины
    04 май 2009, 11:07    0 комментариев
    Відбулася розширена колегія Санітарно-епідеміологічної служби України
    Днями у приміщенні "Інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України" за участі Міністра охорони здоров'я...
    Подробнее...
    Разработана фотодинамическая терапия рака внутренних органов
    Разработана фотодинамическая терапия рака внутренних органов 17 фев 2012, 12:50
    БЕТАЛОК (BETALOC)
    БЕТАЛОК (BETALOC) 09 янв 2012, 10:27
    Руководство челябинской больницы опровергло информацию о закрытии отделения кардиохирургии
    Руководство челябинской больницы опровергло информацию о закрытии отделения кардиохирургии 05 июн 2012, 09:53
    Кошмары передаются по наследству
    Кошмары передаются по наследству 02 дек 2008, 16:08
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой