Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний?

Medvestnik.com освещает результаты интересного научного исследования о возможной пользе острого перца чили.





Как передает Eurek Alert, согласно последним исследованиям, люди, употребляющие перец чили, могут жить дольше и иметь значительно сниженный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Ранее уже было показано, что употребление в пищу перца чили производит противовоспалительный, антиоксидантный, противоопухолевый эффект и регулирует уровень глюкозы в крови благодаря капсаицину, который дает перцу остроту.



Чтобы проанализировать влияние перца чили на смертность от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, ученые проанализировали 4729 исследований из пяти крупнейших мировых баз данных здравоохранения (Ovid, Cochrane, Medline, Embase и Scopus). Эксперты в результате учли данные о здоровье и питании более 570000 человек из США, Италии, Китая и Ирана. По сравнению с людьми, которые редко или никогда не ели перец чили, оказалось, люди, которые относительно регулярно его употребляли, имели снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, от рака - на 23%, и от всех причин - на 25%.



Комментирует автор исследования доктор Бо Сюй, кардиолог из Института сердца и сосудов клиники Кливленда: "Точные причины и механизмы, которые могут объяснить озвученные выводы, пока неизвестны. Также нужно учитывать, что количество и тип потребляемого перца чили варьировались в разных исследованиях. Это не позволяет установить, как часто и какой тип перца чили следует употреблять в пищу для укрепления здоровья".