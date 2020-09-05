Чорний шоколад без цукру, який зазнав якомога меншої термічної обробки, а також какао-порошок містять сполуки із протизапальною, кардіопротекторною, антиалергійною, антигепатотоксичною, противірусною діями та ефективні у боротьбі із вісцеральним ожирінням.

Молочний шоколад, ароматизований, солодкий, шоколадні поливи на печиві і цукерки, або швидкорозчинна какао-суміш із цукру, сухого молока, якихось домішок і сумнівного какао ще нікого не вилікували, лише навпаки. Розповідаємо, що треба знати про шоколад.

ЯК ВИГОТОВЛЯЮТЬ ШОКОЛАД

Какао-боби ферментують бактеріями і грибками — так народжується їхній аромат. Очищені та висушені какао-боби, до речі, багаті на поліфенольні сполуки та масло. http://bit.ly/2L8SgLZ Потім какао-боби смажать, лущать, роблять рідке какао, з якого вичавлюють масло. У какао-порошку може різнитися вміст масла какао в залежності від того, як його віджали. Інколи рідке какао проходить олужнення (так званий голландський процес) — це робить його менш кислим і смачнішим. Шоколад готують із рідкого какао, або какао-порошку та масла какао і емульгаторів. В ідеалі, більше нічого додавати не треба. Потім, по мірі приготування шоколаду вміст поліфенолів зменшується, зате внаслідок реакції Майяра з’являються нові, що є не дуже добре.

ІЗ ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ КАКАО

У какао багато катехінів, флаванолів, антоцианів, теобромін, кофеїн, а також магній, залізо, цинк і клітковина. http://bit.ly/2XNhvtn Саме цей набір різноманітних сполук і робить какао та чорний шоколад корисними для здоров’я. Скільки корисностей в плитці шоколаду, яку ви тримаєте в руках, залежить від низки чинників: генотипу рослини, місця вирощування, стиглості бобів та самої обробки. У хорошому какао поліфенолів не менше, ніж в червоному вині і зеленому чаї.

У ЧОМУ КОРИСТЬ ЧОРНОГО ШОКОЛАДУ

Флаваноли какао і чорного шоколаду корисні для здоров’я судин. Наша імунна система, вистилка (ендотелій) судин та багато інших клітин тіла спілкуються між собою за допомогою різних молекул, як-от цитокінів і лейкотрієнів. Деякі із них пригнічують запалення, інші ж навпаки, спричиняють. Флаваноли заважають утворювати про-запальні молекули, зате сприяють утворенню закису азоту NO. Ця сполука розширює судини і знижує тиск. Таким чином, шоколад робить досить вагомий внесок в запобігання чи стримування прогресу атеросклерозу чи інших хвороб, пов’язаних із запаленням, і дещо знижує тиск. Зверніть увагу, що гіпертензію не можна лікувати шоколадками, її лікують прописаними ліками. Але якщо ви обираєте, що з’їсти – треба же щось їсти – доповніть щоденний раціон темним какао-порошком чи гірким шоколадом.

Какао та шоколад мають антиоксидантну дію. Вони містять поліфенольні сполуки, що вловлюють та гасять вільні радикали, та пригнічують ферменти, залучені в пероксидацію. Простіше кажучи, ці речовини не дають нашим молекулам псуватися від бомбардування дуже реактивними сполуками.

Поліфеноли какао добре впливають на баланс холестеролу. В одному із експериментів, після 7 днів споживання темного, багатого поліфенолами шоколаду, у людей знизився на 6% рівень ліпопротеїнів низької щільності (“поганий холестерол”) і на 9% зріс рівень ліпопротеїнів високої щільності (“хороший холестерол”). Подібні результати були отримані і в інших дослідженнях, в тому числі — людей із діабетом 2 типу.

Какао, багате на флаваноли, покращує кровопостачання мозку, чим може бути корисним пацієнтам із деменцією, хворобою Альцгеймера та тим, хто переніс інсульт. http://bit.ly/2L7JTk2. Какао наразі розглядають як нутрицевтик (функціональну їжу), що корисна для покращення виконавчої функції мозку, пам’яті і уважності. Шоколад чи какао корисні для збереження розумових здібностей і нормальної роботи серця в здорових людей, що мало сплять.

Шоколад позитивно впливає на стан мікрофлори кишківник. Поліфеноли какао мають досить малу біодоступність, тобто лише частка спожитих речовин потрапить із кишківника в кровотік. Тим не менше, позитивний ефект какао і чорного шоколаду є досить очевидним. Цьому знайшли пояснення — мікробіота кишківника споживає какао сама, і людині дістаються уже наслідки правильного раціону бактерій, що живуть всередині нас. Адже і здоров’я серцево-судинної системи, і нормальний баланс холестерину, і низький рівень маркерів запалення — ефекти какао — є також і ознаками здоров’я та різноманіття кишкової мікрофлори. Можна сказати, що темне какао — пребіотик, так само, як і інулін чи пектин. Регулярне споживання какао збільшує присутність корисних бактерій родів Bifidobacteria і Lactobacillі, та зменшує кількість шкідливих Clostridia.

У какао також багато мікроелементів: магній, мідь, калій та залізо. Всі вони потрібні для нормальної роботи серцево-судинної і нервової систем.

Шоколад допомагає у фотозахисті нашої шкіри. Сонце зістарює шкіру — через ультрафіолет руйнуються колаген та гіалуронова кислота, потрібні для пружності. Водночас, зростає кількість мутацій та запускаються вільнорадикальні процеси. У кращому разі будуть зморшки на сухій шкірі, в гіршому — меланома чи інші форми раку. Щоб цьому запобігти, треба користуватися сонцезахисними кремами, носити закритий одяг і уникати сонця з 11 до 17. Сполуки шоколаду беруть участь у фотозахисті шкіри зсередини. Регулярне споживання чорного шоколаду чи какао зменшує прояви еритеми (почервоніння), запалення і вільнорадикальних процесів, а також покращує кровопостачання шкіри і утворення колагену. Але це все одно не означає, що можна весь день лежати на пляжі і їсти шоколадки.

Крім поїдання какао, його також можна додавати до масок для шкіри та волосся.

Найнебезпечнішою формою жирових відкладень є внутрішній, або вісцеральний жир. http://bit.ly/2L3ArOx Какао і чорний шоколад сприяють розпаду вісцерального жиру і запобігають його утворенню, впливаючи на активність низки генів чи сигнальних шляхів в жирових клітинах. http://bit.ly/2XysWpB

ЧИ ДІЙСНО ШОКОЛАД МОЖЕ ВИКЛИКАТИ АЛЕРГІЮ

Міф про те, що дітям не можна червоних ягід, жовтих цитрусових і чорного шоколаду міцно сидить в головах. Дійсно, шоколад і какао містять багато різних сполук, тож цілком можливо, що щось із них викликатиме алергію. Та насправді, те, що приймають за алергію в дитини, це атиповий або системний контактний дерматит. Харчова алергія проявляється як біль в животі, свербіж слизових рота, навіть вертання їжі чи діарея. Дерматит дійсно часто супроводжуються і харчовими аллергіями, тож інколи вони збігаються. Але найпоширенішими харчовими алергенами є молочні продукти, горіхи чи яйця, але не какао. Шоколад може бути тригером дерматиту через наявність молока, горіхів, або вміст нікелю, який вважають одним із провокаторів системного дерматиту.

Дітям не варто їсти шоколад, бо це солодощі, загроза для зубів, і зайві калорії замість повноцінної їжі. Але саме какао чи масло какао, здебільшого, не становлять загрози для здоров’я. Наразі експериментальні дані свідчать, що флавоноїди какао, навпаки, позитивно впливають на стан імунної системи кишківника, і запобігають харчовим алергіям. Все не так, як ми звикли гадати.

ЯК ОБРАТИ ХОРОШИЙ ШОКОЛАД

Масла какао і какао має бути не менше 70%. Що темніший шоколад, то краще. В переліку складових какао і масло какао мають стояти на першому місці, і цукор - на останньому. Оскільки какао коштує значно дорожче за цукор, то такий шоколад не може бути дешевим.

Молоко не потрібне. В шоколад, навіть чорний, інколи додають білки молока для пом’якшення смаку, але це не обов’язково. Молочний шоколад нічим не корисний, не обманюйте себе.

Шоколад має мазати пальці. Масло какао має такий склад жирних кислот, що плавиться при 35-37 градусах за Цельсієм. Якщо ви тримаєте шоколадку в руці, і пальці чисті, то викиньте — це підробка. Чим же таке гарне масло какао? Воно не псується і не прогорає, та містить мононенасичені жирні кислоти, окрім насичених. У підробці переважають насичені жири, не конче потрібні серцево-судинній системи. Радше навпаки.

Какао має бути заготовлене без порушення прав людей (fair trade). Про це має бути зазначено на обгортці.

ЯК СПОЖИВАТИ КАКАО І ШОКОЛАД

Наразі немає оптимальної денної дози шоколаду чи какао, але загальна ідея проста і зрозуміла: більше какао, менше всього іншого. Споживання калорій не має зростати, чи споживання решти нутрієнтів — зменшуватися через шоколадки. Доза какао 5-7 грамів фігурує в джерелах як “достатня”. http://bit.ly/2NA38EJ Тому варто їсти більше темного какао-порошку чи трохи гіркого чорного шоколаду. Це ефективно доповнить раціон мікроелементами, клітковиною та поліфенолами без шкідливих наслідків.

Поєднуйте ягоди і какао. Ягоди солодкі, какао гірке, і вони всі багаті на поліфеноли. Важко придумати кращу їжу для здоров’я серця, хіба що — жирна риба з печеною картоплею.

Поєднуйте какао, фініки, горіхи та банани. Ще одне вдале поєднання клітковини, природного вмісту цукру, текстури і користі.

Цукерки “сухофрукти в шоколаді” можна зробити у вигляді десерту зі сметани чи жирного йогурту, какао, тахіні (кунжутної пасти), меду чи цукру та чорносливу або вишень.

Додавайте какао чи тертий чорний шоколад і банани до вівсяної каші.

Робіть пастилу з яблук, вишень чи інших ягід і, звісно, какао.

Для святкових оказій обирайте не торти із жирним кремом на основі маргаринів та емульгаторів, а не дуже солодке домашнє брауні. Знову ж таки, його можна робити з бананом, ягодами і горіхами, аби збільшити вміст клітковини і мінералів в десерті, і зменшити частку цукру.