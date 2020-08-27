Замена животных белков растительными может продлить жизнь

"Медицинский вестник Украины" в рамках тематики здорового образа жизни представляет результаты научного исследования о влиянии аспектов диеты на долголетие.





Несмотря на общепринятое потребление животных белков, переход на растительные аналоги может позволить увеличить продолжительность жизни – об этом свидетельствует последнее исследование учёных из Национального института рака США.





Была проанализирована стандартная диета людей в возрасте от 50 лет до 71 года и выявлена заметная тенденция увеличения продолжительности жизни у тех пожилых людей, которые отдавали предпочтение пище, богатой протеинами растительного происхождения.





Всего в исследовании приняли участие 179 068 женщин и 237 036 мужчин, проживающих как в крупных городах, так и в американской «глубинке».





По результатам наблюдений выяснилось, что группа людей, предпочитавших растительные белки животным, обладала на пять процентов меньшей смертностью, чем у любителей мясных продуктов, и её представители на 11-12 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные также отметили, что их исследование указывает на необходимость работы над созданием сбалансированной диеты с уменьшенным количеством животных белков для людей пожилого возраста.