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    Замена животных белков растительными может продлить жизнь

    27 авг 2020, 15:05    Lidia
    0 комментариев    86 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" в рамках тематики здорового образа жизни представляет результаты научного исследования о влиянии аспектов диеты на долголетие. 


    Несмотря на общепринятое потребление животных белков, переход на растительные аналоги может позволить увеличить продолжительность жизни – об этом свидетельствует последнее исследование учёных из Национального института рака США.


    Была проанализирована стандартная диета людей в возрасте от 50 лет до 71 года и выявлена заметная тенденция увеличения продолжительности жизни у тех пожилых людей, которые отдавали предпочтение пище, богатой протеинами растительного происхождения.


    Всего в исследовании приняли участие 179 068 женщин и 237 036 мужчин, проживающих как в крупных городах, так и в американской «глубинке».


    По результатам наблюдений выяснилось, что группа людей, предпочитавших растительные белки животным, обладала на пять процентов меньшей смертностью, чем у любителей мясных продуктов, и её представители на 11-12 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.


    Учёные также отметили, что их исследование указывает на необходимость работы над созданием сбалансированной диеты с уменьшенным количеством животных белков для людей пожилого возраста.

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