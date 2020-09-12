Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Генетики подарили надежду пациентам с раком простаты
Новости / Пишут, что...
12 сен 2020, 15:11
Генетики подарили надежду пациентам с раком простаты
  "Медицинский вестник Украины" обращается к неутешительной статистике....
15:10 4 кроки для контролю діабету протягом життя Новости дня / Эндокринология
13:17 Що треба знати про шоколад Пишут, что... / Гигиена питания
13:17 Вирусологи показали, чем опасны инфекционные заболевания у беременных Новости дня / Акушерство и гинекология / Инфекционный контроль
13:00 Чому виникає чутливість зубів і як ліквідувати цю проблему Минздрав Украины / Врач - пациенту / Стоматология
12:59 Як вберегтись від гепатитів: шляхи передачі і профілактика Новости / Минздрав Украины
17:17 Правда і міфи про гормональні контрацептиви: розказує експерт Минздрав Украины / Врач - пациенту
16:43 Про що свідчать дегенеративні зміни в хребті і коли справді треба призначати МРТ Минздрав Украины / Врач - пациенту
16:20 Оперативная информация на 1 сентября о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
15:17 Оперативная информация на 31 августа о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Генетики подарили надежду пациентам с раком простаты

    Генетики подарили надежду пациентам с раком простаты

    12 сен 2020, 15:11    Lidia
    0 комментариев    70 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" обращается к неутешительной статистике. Рак предстательной железы является второй наиболее распространенной формой онкопатологии у мужчин. А в Великобритании количество мужчин, которые умирают от рака предстательной железы, впервые превысило количество летальных исходов у женщин, страдающих от рака молочной железы, показывают последние данные. Результаты публикуемого научного исследования внушают оптимизм в разработке эффективных лекарственных препаратов.


    Рост особо агрессивных форм рака, оказалось, зависит от активности гена BRD4. Если эту активность подавить, возможно замедлить или даже остановить прогрессирование опухоли, свидетельствует открытие ученых Бостонского университета.


    Эксперименты с раковыми клетками, извлеченными у пациентов с агрессивным раком простаты, позволили понять, как меняется жизнедеятельность этих клеток, когда блокировался один из генов, важных для их выживания и размножения.

    В частности, биологов интересовало то, как изменится поведение и внешний вид клеток рака простаты, если отключить один ген из семейства BET. Данные гены отвечают за считывание эпигенетических меток и активацию сразу нескольких цепочек генов, которые связаны с формированием метастазов.

    На первый план вышел ген BRD4. Его отключение сразу снижало агрессивность раковых клеток, а активация, напротив, усиливала темпы метастазирования. Ученые занимаются поиском лекарственных средств, которые бы могли эффективно блокировать активность названного гена.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Лечение экземы назначает врач
    Статьи / Калейдоскоп
    19 май 2013, 15:28    0 комментариев
    Лечение экземы назначает врач
    Общие рекомендации для воздействия на любое заболевание обычно мало что дают пациенту, оставаясь в списке правил, которые, как и...
    Подробнее...
    Bristol-Myers Squibb сообщила о повышении общей выживаемости в ходе исследования в области лечения плоскоклеточной карциномы
    Bristol-Myers Squibb сообщила о повышении общей выживаемости в ходе исследования в области лечения плоскоклеточной карциномы 29 сен 2008, 14:12
    Софии Куливец установили функциональный протез в Германии
    Софии Куливец установили функциональный протез в Германии 30 авг 2011, 12:54
    Оперативная информация на 14 мая о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
    Оперативная информация на 14 мая о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине 14 май 2020, 09:10
    В следующем году каждый регион получит 200 млн грн на экстренную медпомощь
    В следующем году каждый регион получит 200 млн грн на экстренную медпомощь 29 сен 2011, 13:30
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой