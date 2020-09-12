Генетики подарили надежду пациентам с раком простаты

"Медицинский вестник Украины" обращается к неутешительной статистике. Рак предстательной железы является второй наиболее распространенной формой онкопатологии у мужчин. А в Великобритании количество мужчин, которые умирают от рака предстательной железы, впервые превысило количество летальных исходов у женщин, страдающих от рака молочной железы, показывают последние данные. Результаты публикуемого научного исследования внушают оптимизм в разработке эффективных лекарственных препаратов.

Рост особо агрессивных форм рака, оказалось, зависит от активности гена BRD4. Если эту активность подавить, возможно замедлить или даже остановить прогрессирование опухоли, свидетельствует открытие ученых Бостонского университета.



Эксперименты с раковыми клетками, извлеченными у пациентов с агрессивным раком простаты, позволили понять, как меняется жизнедеятельность этих клеток, когда блокировался один из генов, важных для их выживания и размножения.



В частности, биологов интересовало то, как изменится поведение и внешний вид клеток рака простаты, если отключить один ген из семейства BET. Данные гены отвечают за считывание эпигенетических меток и активацию сразу нескольких цепочек генов, которые связаны с формированием метастазов.



На первый план вышел ген BRD4. Его отключение сразу снижало агрессивность раковых клеток, а активация, напротив, усиливала темпы метастазирования. Ученые занимаются поиском лекарственных средств, которые бы могли эффективно блокировать активность названного гена.