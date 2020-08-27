Открыт новый класс белков, защищающий синапсы от гибели

Medvestnik.com обращается к тематике современных научных достижений, способных изменить прогноз таких заболеваний, как шизофрения и болезнь Альцгеймера.





Ученые из медицинского исследовательского центра при Техасском университете в Сан-Антонио открыли новый класс белков, которые защищают синапсы от уничтожения.





Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience , важны для терапии болезни Альцгеймера и шизофрении — возможно, при достаточной доказательной базе, повышение уровня обнаруженных учеными белков станет методом лечения упомянутых заболеваний.





При болезни Альцгеймера отмирание синапсов приводит к возникновению проблем с памятью и других клинических симптомов. В случае шизофрении гибель синапсов по мере взросления делает человека предрасположенным к заболеванию.





Ученые сфокусировались на определенной составляющей иммунной системы, которая ответственна за устранение излишних синапсов — она называется системой комплемента. Белки системы комплемента размещены на синапсах. Они посылают сигналы иммунным клеткам, называемым макрофагами, чтобы последние поглотили лишние синапсы. Ученые обнаружили белки, которые могут оказывать противодействие этой иммунной функции и сигнализировать макрофагам о том, чтобы те не поглощали лишние синапсы.





Был проведен эксперимент на мышах, у которых в лабораторных условиях была воспроизведена модель болезни Альцгеймера. Опыт заключался в удалении из мозга белков системы комплемента, что в итоге сократило количество нейродегенеративных симптомов.





О существовании белков системы комплемента было известно давно, однако впервые продемонстрировано, что существуют также и белки – ингибиторы. Именно они и могут стать новым средством в борьбе с болезнью Альцгеймера и шизофренией.