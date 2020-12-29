Ученые открыли новый способ блокирования развития злокачественных новообразований

Очередной успех науки в области онкологии освещается сегодня "Медицинским вестником Украины".

Ученые из Каролинского института в Швеции нашли механизм, с помощью которого можно контролировать изменения метаболизма глюкозы, вызываемые различными формами рака. Это многообещающее открытие будет применено при разработке новых методов предотвращения роста раковых опухолей.

Главная проблема основного метода лечения рака — химиотерапии — в том, что в результате его применения гибнут как раковые, так и здоровые клетки организма. В результате у пациентов часто наблюдаются крайне опасные побочные эффекты. Ученые из Каролинского института уверены: ключ к решению этой проблемы — в том, как раковые опухоли влияют на метаболизм различных веществ в организме.

Известно, что раковые клетки обладают способностью изменять метаболизм в организме для того, чтобы поддерживать необходимые для их развития и размножения условия. Типичное вещество, метаболизм которого изменяет присутствие раковой опухоли — глюкоза.

Исследование, проведенное учеными, основывалось на следующем предположении: так как метаболизм раковых и здоровых клеток различается, можно разработать терапевтический метод, с помощью которого получилось бы селективно блокировать метаболизм неопластических клеток, не затрагивая при этом здоровые ткани. Подобный метод, убеждены ученые, обновит существующие сегодня подходы к лечению рака: терапия станет более точной и эффективной, а количество и выраженность побочных эффектов на организм пациентов снизится.

В ходе исследования ученые обнаружили, что деубиктивинирующий фермент JOSD2 способен контролировать нарушения метаболизма глюкозы при различных типах онкопатологии (включая рак легких, молочной железы и яичников). Детальное рассмотрение метаболизма при раке в рамках таких сфер молекулярной биологии, как метоболомика и количественная протеомика, привело ученых к открытию нового комплекса белков раковых клеток, состоящего из ферментов Aldolase A, фосфофруктокиназы и фосфоглицератдегидрогеназы. Дальнейший анализ продемонстрировал , что именно JOSD2 стимулирует упомянутый комплекс ферментов и таким образом обретает контроль над метаболизмом глюкозы.

Ученые были воодушевлены тем фактом, что элиминация JOSD2 из организма предотвращает дальнейший рост раковой опухоли. Следовательно, с помощью воздействия на открытый механизм можно затормозить (либо даже полностью заблокировать) развитие новообразования.