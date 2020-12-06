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    » » » В яде осы обнаружено спасение от самых стойких бактериальных инфекций

    В яде осы обнаружено спасение от самых стойких бактериальных инфекций

    06 дек 2020, 18:50    Lidia
    0 комментариев    13 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" продолжает серию публикаций, посвященных поиску и созданию новых способов борьбы с опасными бактериальными инфекциями.


    Группа ученых из США и Бразилии создала на базе яда азиатской осы токсичный белок, убивающий бактерии, невосприимчивые к известным антибиотикам. А генетическая модификация сделала белок безопасным для человека.  Исследования показали: в яде осы Vespula lewisii ключевой компонент, пептид mast-L, разрушает бактериальную мембрану, что приводит к гибели самых опасных патогенов.

    Если этот пептид попадет в тело человека в своей природной форме, может развиться тяжелая аллергическая реакция вплоть до летального исхода,  и пострадают эритроциты. Специалисты решили усилить антибактериальные свойства mast-L, одновременно сделав его безопасным для людей. Была произведена замена участка на одном конце mast-L, который считается основным источником токсичности. Так был получен модифицированный пептид mast-МО.

    Эксперименты с грызунами показали: mast-МО хорошо защищает животных от  опасных бактериальных инфекций, включая Escherichia coli и Staphylococcus aureus, без серьезных побочных эффектов. Эффективность mast-МО была сравнима с традиционными антибиотиками - гентамицином и имипенемом.

    По мнению ученых, mast-МО может стать прекрасной альтернативой стандартной антибактериальной терапии, против которой патогены нередко развивают устойчивость. Более детальный анализ показал: mast-МО убивает бактерии, делая оболочки пористыми. Таким образом, помимо прямого действия, mast-МО облегчает проникновение внутрь бактериальных клеток и других антибиотиков. Одновременно mast-MO подавляет опасную иммунную реакцию повышенной активности, которая при некоторых бактериальных инфекциях приводит к тяжелым осложнениям.



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