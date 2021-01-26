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    В лице никотина скрыты механизмы лечения целого ряда болезней?

    26 янв 2021, 11:22    Lidia
    0 комментариев    9 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" цитирует результаты ряда исследований, указывающих на наличие у никотина позитивных медицинских эффектов.  Перспективы его использования ученые стараются вывести за пределы сферы курения, но все же провоцируют определенную контроверсийность мнений. 


    Никотин - соединение, содержащееся в табаке и вызывающее привыкание. Ученые призывают пересмотреть к нему отношение, ведь никотин способен помочь при нейродегенеративных недугах, синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), деменции, шизофрении и даже COVID-19, пишет The Daily Mail.

    В случае с болезнью Паркинсона никотин активирует клетки, производящие дофамин. Именно из-за проблем с этими клетками развиваются характерные для заболевания симптомы. Есть основания полагать, что у людей, в рационе которых много помидоров, перца и баклажанов, также содержащих никотин, вероятность развития болезни Паркинсона на 30% ниже, чем у остальных. Между тем в Университете Ньюкасла реализуется проект по разработке терапии болезни Паркинсона на основе никотина.

    Исследования в США также показали, что никотин связывается с рецепторами, увеличивая количество кальция, поступающего в клетки костей, что уменьшает снижение костной массы, в том числе, характерной для болезни Паркинсона. Тем временем Джеймс Бойд, профессор Университета Вермонта, полагает, что никотин может сыграть роль в лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и синдрома Туретта (вызывает неконтролируемые повторяющиеся тики). Он считает: помимо влияния на дофамин, никотин использует отдельный механизм, который может защищать клетки мозга.

    Кстати, ранее заявлялось, что никотин снижает риск инфицирования коронавирусом на 80%, однако в случае заражения инфекция развивается довольно агрессивно. Соединение воздействует на рецепторы, важные для управления иммунной системой. А известно, что при тяжелой форме COVID-19 наблюдается излишне активный иммунный ответ (цитокиновый шторм), грозящий летальным исходом. Исходя из этого, ученые проверяют, может ли никотиновый пластырь изменить исход заражения коронавирусом.

    Комментарий Медицинского вестника: исследователи не рассматривают курение как эксклюзивный источник поступления никотина в организм и  ведут поиск альтернативных методов его введения.



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