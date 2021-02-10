Китайские учёные создали «искусственный кишечник»: он поможет в изучении COVID-19

"МВУ" рассказывает о высокотехнологичной разработке китайских ученых, - имитаторе ЖКТ для изучения патофизиологии коронавирусной инфекции.





Представленная модель позволяет воссоздать все ключевые особенности человеческого эпителия и эндотелия сосудов в условиях заболевания кишечной формой COVID-19.





Исследователи из отдела биотехнологии Даляньского института химической физики Китайской академии наук разработали искусственную модель для изучения кишечной формы коронавируса. Описание разработки и связанного с ней исследования опубликовал научный журнал Science Bulletin.





Официально представленный ещё в декабре прибор являет собой миниатюрную модель на чипе, культивирующую человеческие клетки в таком виде, что им удаётся имитировать работу органов желудочно-кишечного тракта. По словам учёных, такая платформа позволяет качественно воссоздать и изучить релевантную патофизиологию кишечной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в реальном времени в условиях, максимально приближенных к реальным.

В ходе проверок модели учёные инфицировали её клиническим изолятом SARS-CoV-2, после чего исследователи обнаружили, что кишечный эпителий продемонстрировал явную проницаемость для коронавирусной инфекции и морфологические изменения в структуре кишечного барьера. Среди других последствий заражения оказались аномальные изменения слизистого слоя и строения эндотелия сосудов, объясняющие такие симптомы коронавируса, как диарея и геморрагический колит.