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Найден способ быстро уничтожить коронавирус
13 дек 2020, 11:02 admin
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Ученые нашли способ быстро уничтожить вирус SARS-CoV-2.
Оказалось, что американские ополаскиватели для полости рта, в составе которого есть хлорид цетилпиридиния, за 30 секунд уничтожают вирус. Научное исследование опубликовано в British Dental Journal.
Кроме того, специалисты выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом могут значительно уменьшить распространение SARS-CoV-2 за две минуты за счет нейтрализации 99,9% вредоносных бактерий.
Отмечается, что в исследовании ученых на данный момент приняло участие 260 человек.
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