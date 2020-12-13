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    » » » Найден способ быстро уничтожить коронавирус

    Найден способ быстро уничтожить коронавирус

    13 дек 2020, 11:02    admin
    0 комментариев    97 просмотров
     
    Ученые нашли способ быстро уничтожить вирус SARS-CoV-2.
    Оказалось, что американские ополаскиватели для полости рта, в составе которого есть хлорид цетилпиридиния, за 30 секунд уничтожают вирус. Научное исследование опубликовано в British Dental Journal.
    Кроме того, специалисты выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом могут значительно уменьшить распространение SARS-CoV-2 за две минуты за счет нейтрализации 99,9% вредоносных бактерий.
    Отмечается, что в исследовании ученых на данный момент приняло участие 260 человек.

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