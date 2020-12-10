Как может закончиться пандемия COVID-19 — The Guardian

"Медицинский вестник Украины" цитирует материал авторитетного британского издания, утверждающего, что пандемия коронавируса повлияет почти на все аспекты человеческой жизни - даже после того, как появится вакцина.

7 сентября 1854 года, во время эпидемии холеры в Лондоне, британский врач Джон Сноу обратился в совет попечителей прихода Сент-Джеймс, чтобы получить разрешение снять ручку с общественной водяной помпы на Брод-стрит. Сноу отметил, что 61 жертва холеры брала воду из общественной водяной помпы, и аргументировал, что зараженная вода является источником эпидемии. Его просьбу выполнили. Потребовалось еще 30 лет, чтобы «микробная теория холеры» была принята, однако решение врача помогло прекратить эпидемию. Сейчас мир ведет борьбу с пандемией COVID-19, и пока трудно спрогнозировать когда и как закончится эта пандемия, пишет британская газета The Guardian.

Когда мир приспосабливается к очередному раунду ограничений из-за коронавируса, было бы неплохо думать, что власти имеют подобную «конечную точку зрения» для решения проблемы распространения болезни.

Но, к сожалению, история свидетельствует, что эпидемии редко имеют такие успешные и легкие окончания, как вспышка холеры 1854 года в Лондоне. Совсем наоборот: как заметил социальный историк медицины Чарльз Розенберг, большинство эпидемий "слишком медленно движутся к завершению". Например, прошло уже 40 лет с момента выявления первых случаев СПИДа, однако ежегодно 1,7 миллиона человек инфицируются ВИЧ.

Однако, хотя ВИЧ и в дальнейшем представляет биологическую угрозу, он не вызывает тех же опасений, как это было в начале выявления этой болезни. Действительно, с психологической точки зрения можно сказать, что пандемия СПИДа «закончилась» разработкой антиретровирусных препаратов и открытием того, что пациенты, инфицированные ВИЧ, могут жить с вирусом до глубокой старости.

«Большая декларация Баррингтона», которая выступает за контролируемое распространение коронавируса, включает подобное желание уничтожить страх перед COVID-19. В декларации, подписанной учеными из Гарварда и других научных центров, следует идея, что пандемия настолько же «социальной», как и некоторые другие биологические явления, и если бы люди были готовы принять более высокий уровень заражения и смертности, то смогли бы быстрее достичь коллективного иммунитета, и жизнь вошла бы в нормальное состояние.

Но другие ученые говорят, что стратегия «Большой декларации Баррингтона» опирается на "опасную ошибку". Нет доказательств устойчивого «коллективного иммунитета» к коронавирусу после инфицирования.

Неконтролируемая передача болезни среди молодых людей может просто привести к периодическим эпидемиям, как это было с многочисленными инфекционными заболеваниями до появления вакцин.

Возможно, решительные действия врача Сноу в Лондоне остановили эпидемию холеры 1854 года, но болезнь вернулась в 1866 и 1892 годах. Лишь в 1893 году, когда в Индии начались первые массовые испытания вакцин против холеры, стало возможным предусмотреть