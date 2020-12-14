Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Ученые заявили о новой стадии эволюции человека
Новости / Пишут, что...
14 дек 2020, 21:00
Ученые заявили о новой стадии эволюции человека
  "Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с познавательным...
20:58 Пандемия COVID-19: выявлен второй путь проникновения коронавируса в клетки, делающий его агрессивнее предшественников Новости дня / Коронавирус
12:09 Лекарство против низкорослости. Что о нем известно Фармновости / Красота и здоровье
11:02 Найден способ быстро уничтожить коронавирус Новости дня / Коронавирус
21:20 В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола Фармновости / Вспышка вируса Эболы / Инфекционный контроль
21:15 Астма и пищевые аллергии в детстве связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника Новости / Пишут, что...
20:33 Как может закончиться пандемия COVID-19 — The Guardian Новости дня / Коронавирус
17:07 Феномен Баадера-Майнхоф: когда информация преследует Пишут, что... / Разное
18:53 Неврологи наглядно показали, почему ребенок должен заниматься музыкой Пишут, что... / Детство / Неврология
18:50 В яде осы обнаружено спасение от самых стойких бактериальных инфекций Новости / Новости дня
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Пандемия COVID-19: выявлен второй путь проникновения коронавируса в клетки, делающий его агрессивнее предшественников

    Пандемия COVID-19: выявлен второй путь проникновения коронавируса в клетки, делающий его агрессивнее предшественников

    14 дек 2020, 20:58    Lidia
    0 комментариев    0 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал высокой научно – практической значимости для успешной борьбы с пандемией COVID-19.


    Ученые выяснили, почему новый коронавирус более агрессивный, чем его предшественники. Оказалось, что для проникновения в клетки он использует еще один рецептор на поверхности клеток — нейропилин-1, которого очень много в дыхательных путях, кровеносных сосудах и нейронах. Результаты исследований опубликованы сразу в двух статьях в научном журнале Science, отмечает УНН.


    Известно, что коронавирус SARS-CoV-2, также как и родственный ему SARS-CoV, заражает клетки через рецептор ACE2. Но вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, вызванная вирусом SARS-CoV, имела значительно меньшее распространение, чем COVID-19.


    По мнению ученых, это связано с тем, что инфекция была ограничена нижними дыхательными путями, что сделало вирус менее передаваемым. SARS-CoV-2, напротив, инфицирует верхние дыхательные пути, включая слизистую носа и глотки, и, как следствие, быстро распространяется за счет активного вирусного выделения, например, при чихании и кашле.


    Выясняя, что делает SARS-CoV-2 настолько способным инфицировать человеческие клетки, исследователи в двух независимых исследованиях обнаружили, что спайковый белок вируса на поверхности клеток человека помимо ACE2 связывается с другим рецептором — нейропилином-1. Авторы считают, что это облегчает его проникновение в клетки.


    Началось все с того, что изучая последовательность белка шипа SARS-CoV-2, исследователи обнаружили в нем уникальный сайт расщепления, который отсутствует у других коронавирусов. Они предположили, что это позволяет новому коронавирусу создавать дополнительные сайты связывания рецепторов на поверхности клеток.


    “То, что SARS-CoV-2 использует рецептор ACE2 для заражения наших клеток, было известно, но вирусы часто используют несколько факторов, чтобы максимизировать свой инфекционный потенциал, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования доктора Джузеппе Балистрери, главы исследовательской группы по вирусной клеточной биологии при Хельсинкском университете. — Когда в конце января стала доступна последовательность генома SARS-CoV-2, мы были удивлены. По сравнению со своим предшественником, новый коронавирус приобрел „дополнительный фрагмент“ на своих поверхностных белках, который также обнаруживается в шипах многих смертоносных человеческих вирусов, включая Эбола, ВИЧ и высокопатогенные штаммы птичьего гриппа”.


    Авторы также выявили у вируса небольшую последовательность аминокислот, аналогичную последовательности в человеческих белках, которая взаимодействует с нейропилином-1.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Когда мытье посуды в радость
    Статьи / Это интересно
    23 мар 2015, 20:04    0 комментариев
    Когда мытье посуды в радость
    В связи с жесткими требованиями, которые предъявляются к кухонной сантехнике, смесители для кухни должны не только правильно...
    Подробнее...
    Познер станцует с Кофи Аннаном?
    Познер станцует с Кофи Аннаном? 28 ноя 2008, 12:40
    В Костроме открылся региональный сосудистый центр
    В Костроме открылся региональный сосудистый центр 23 янв 2014, 17:11
    В Зауралье сократилось число криминальных абортов
    В Зауралье сократилось число криминальных абортов 23 фев 2008, 18:48
    В Камчатском крае на реализацию нацпроекта
    В Камчатском крае на реализацию нацпроекта 11 мар 2008, 17:07
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой