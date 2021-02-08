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    У коронавируса нашли скрытый ген, делающий возбудитель особо опасным

    08 фев 2021, 16:48    admin
    0 комментариев    68 просмотров

     

    Medvestnik.com публикует материал о новом исследовании генетической структуры коронавируса.


    Генетики полагают: ключ к успешной борьбе с коронавирусом - изучение его генов. Недавно они обнаружили новый "скрытый" ген, который, вероятно, стоит за пандемическим потенциалом SARS-CoV-2, пишет Telangana Today. В целом внимание специалистов привлекли так называемые перекрывающиеся гены.

    Речь идет о том случае, когда экспрессия одного гена частично перекрывается экспрессией другого гена, что затрудняет его обнаружение и оценку функции. По мнению генетиков, именно перекрывающиеся гены могут быть оружием из арсенала коронавирусов, с помощью которого по мере эволюционирования были достигнуты эффективная репликация, подавление иммунитета хозяина и инфицирование жертвы.

    В центре нового исследования оказался ORF3d - перекрывающийся ген в SARS-CoV-2, который может кодировать довольно длинный белок. Этот ген также присутствует в ранее обнаруженном коронавирусе панголинов. Сам по себе ORF3d давал сильный иммунный ответ со стороны антител у пациентов с COVID-19. Значит, белок, связанный с этим геном, скорее всего, вырабатывается при инфицировании человека.



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