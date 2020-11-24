Опубликованы результаты компьютерного моделирования, доказывающие неэффективность пластиковых защитных щитков в условиях пандемии COVID -19

"Медицинский вестник Украины" представляет альтернативный взгляд ученых на использование пластиковых щитков как средства индивидуальной защиты при пандемии COVID -19.

Самый мощный в мире суперкомпьютер "Фугаку", производящий 415 квадриллионов вычислений в секунду, сделал расчет и установил: прозрачные пластиковые щитки, которые носят для защиты от коронавируса, фактически не работают. Исследование с помощью суперкомпьютера произвели ученые исследовательского института Riken.



Суперкомпьютер оценивал варианты распространения аэрозольных капель, содержащих вирусные частицы. По прогнозам системы, почти 100% капель размером менее 5 микрометров без труда преодолевают защиту в виде пластикового щитка. А частицы более крупного размера, порядка 50 микрометров, в 50% случаев попадают в дыхательные органы человека в обход щитка. Причина проста - щиток не прилегает к лицу.



Следовательно, стандартные медицинские маски намного эффективнее задерживают распространение вируса с аэрозолями, выделяемыми при чихании, кашле или разговоре, чем пластиковые щитки. При этом, было доказано ранее, лучше всего предохраняют маски из нетканого материала по сравнению с масками из хлопка или полиэстера.