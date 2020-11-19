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    Ученые доказали: с проблемой укачивания можно справиться

    19 ноя 2020, 11:40    Lidia
    0 комментариев    60 просмотров

     

    Кинетоз (болезнь движения) является весьма распространенным явлением. Универсальные высокоэффективные схемы предупреждения и купирования данного состояния до сих пор не разработаны. "Медицинский вестник Украины" рассказывает о новом методе профилактики кинетоза,  предложеном  учеными Великобритании.


    Многих людей укачивает в дороге, а каждый третий имеет значительно повышенный риск укачивания, пишет Mirage News. Университет Уорвик создал тренировочную систему, которая позволяет уменьшить проявление укачивания более чем на 50%. Упражнения по зрительно-пространственной тренировке могут подготовить мозг, тем самым, уменьшив проявления эффекта укачивания.

    Действенность подхода доказали эксперименты с автомобильным симулятором и тесты, проходившие на дороге (добровольцы выступали в роли пассажиров). Выраженность симптомов удалось уменьшить настолько, что добровольцы могли спокойно читать во время тестовой поездки. Это показали наблюдения и изменения в состоянии, отмечавшиеся в режиме реального времени. Симптомы требовалось оценивать каждую минуту по шкале от 0 до 20 с учетом тошноты, различного дискомфорта и проблем с желудком.

    В рамках тренинга добровольцы выполняли различные задания по визуально-пространственному обучению, рисуя на бумаге, один раз в день по 15 минут в течение 2 недель. Также добровольцы рассматривали схемы расположения ящиков на картинке. Требовалось определить, какое изображение из трех является оригинальным, но перевернутым. Были задания на складывание бумаги и понимание пространственных шаблонов. Все эти упражнения позволили уменьшить проявления укачивания на 51% в симуляторе автомобиля и на 58% - на реальной дороге.



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