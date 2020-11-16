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    Нобелевскую премию - 2020 по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 г.

    16 ноя 2020, 13:52    Lidia
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    "Медицинский вестник Украины" освещает присуждение Нобелевской премии в области медицины в 2020 году за открытие вируса гепатита С в 1989 году, обеспечившее прогресс в фармакотерапии данного заболевания,  актуального на сегодняшний день для более чем 71 миллиона жителей планеты.


    Нобелевскую премию по медицине в 2020 году получили трое ученых, занимавшихся выделением и изучением вируса гепатита С в 1980-е годы. Благодаря их исследованиям удалось создать эффективные препараты против этой инфекции
    Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Харви Олтер (США), Майкл Хаутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США) за открытие вируса гепатита С. Об этом объявил Нобелевский комитет.


    Работамипо открытию и изучению вируса гепатита С они занимались в 1980-х годах. А в1976 году Нобелевский комитет присудил премию американскому физиологу БарухуБлумбергу за открытие вируса гепатита В

    Харви Олтер изучал передачугепатита при переливании крови. Он обратил внимание, что даже после появлениятестов на вирусы гепатита А и B заболевших меньше не стало. Олтер вместе сосвоей исследовательской группой доказал, что речь идет о новом виде вирусагепатита. В 1989 году статья об открытии вируса была опубликована в журналеScience.

    Параллельно Олтеру изучением ранее не известного вируса занимался Майкл Хаутон,тогда — сотрудник фармацевтической компании Chiron. В 1989 и 1990 годах онвместе с коллегами опубликовал несколько статей о выявлении антител к вирусу. В2013 году его группа представила разработку вакцины против вирусов гепатитавсех видов.

    Чарльз Райс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе проводил испытаниявозбудителя гепатита С на шимпанзе, благодаря которым подтвердил, чтовыделенный Олтером и Хаутоном вирус действительно является виновником гепатитаC.

    В прошлом году Нобелевской премии по медицине удостоились американцы УильямКэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф. Они получили награду заисследование, как клетки реагируют на разный уровень насыщенности кислородом,что помогло в борьбе с анемией, раком и многими другими болезнями. А в 2018году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологиДжеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в областилечения рака.

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