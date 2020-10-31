На рынок медицинских материалов вышла революционная замена стандартному гипсу

"Медицинский вестник Украины" хочет познакомить читателей с новой перспективной медицинской технологией, предлагающей альтернативу традиционному гипсу.

Американская компания Cast21 представила легкое, дышащее и не боящееся воды изделие. Это фиксатор, который можно смело носить даже в бассейне. Технология проста: на руку надевается сетчатый рукав, в который заливается прорезиненный состав, отвердевающий за несколько минут.



Пока это не произошло, врачу нужно успеть распределить смесь таким образом, чтобы она максимально соответствовала естественным особенностям пострадавшей конечности. На все уходит не более 10-15 минут.



Смесь и, соответственно, фиксатор можно сделать любого цвета, что особенно понравится детям. Что важно, фиксатор легко снимается, в отличие от обычного гипса. На сегодняшний день у разработчиков есть заготовки только для рук, но они надеются в ближайшее время получить образцы для фиксации всех частей тела.