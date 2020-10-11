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    В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски в период пандемии COVID-19

    11 окт 2020, 12:41    Lidia
    0 комментариев    28 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует рекомендации ВОЗ относительно важнейшего аспекта профилактики инфекции COVID -19 – ношения защитной маски в детском возрасте.

     

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали рекомендации по ношению медицинских масок детьми во время пандемии коронавируса и назвали минимальный возраст для их использования. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.


    Так, специалисты посоветовали носить индивидуальные средства защиты подросткам старше 12 лет на тех же условиях, что и взрослым. Речь идет о необходимость защищать дыхательные пути, когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна.


    Детям от 6 до 11 лет маски рекомендовано использовать в зависимости от обстоятельств, в частности, от способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить защитное средство, а также от потенциального влияния на обучение и психосоциальное развитие. Также необходимо учитывать риск передачи вируса в месте проживания ребенка и возможность надзора и инструктажа детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.


    Детям до 5 лет носить маски не требуется, пришли к выводу эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ. Кроме того, не следует ее надевать во время занятий спортом и активных игр. В то же время необходимо соблюдать другие профилактические меры: ограничивать расстояние между детьми и поощрять частое мытье рук.


    По данным на 11 октября, в мире насчитывается более 37,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,07 миллиона скончались, еще 25,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.

    Источник 1
    Источник 2

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