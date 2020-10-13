Витамин С - спасение от возрастного сокращения мышечной массы?

"Медицинский вестник Украины" акцентирует внимание читателей на актуальности проблемы возрастных атрофических процессов мышечной ткани и недавно открытом способе борьбы с данным явлением.

Университет Восточной Англии, передает Medical Express, установил, что витамин C может стать ключом к улучшению состояния мышечной ткани в пожилом возрасте. Было доказано: пожилые люди, которые потребляют много витамина С, как правило, с цитрусовыми, ягодами и овощами, имеют большую массу скелетных мышц.



Это важное открытие, так как с возрастом мышечная масса сокращается, что значительно снижает качество жизни и грозит развитием целого ряда заболеваний. Известно: люди старше 50 лет теряют до 1% скелетной мускулатуры каждый год, и считается, что от этого страдают более 50 миллионов человек во всем мире.



Потребление витамина С помогает защитить клетки и ткани организма от вредных свободных радикалов, способных разрушить мышечную ткань и ускорить процесс старения. Такие выводы ученые сделали, проанализировав данные более 13000 человек в возрасте от 42 до 82 лет.