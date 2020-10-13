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    Витамин С - спасение от возрастного сокращения мышечной массы?

    13 окт 2020, 09:31    Lidia
    0 комментариев    106 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" акцентирует внимание читателей на актуальности проблемы возрастных атрофических процессов мышечной ткани и недавно открытом способе борьбы с данным явлением. 


    Университет Восточной Англии, передает Medical Express, установил, что витамин C может стать ключом к улучшению состояния мышечной ткани в пожилом возрасте. Было доказано: пожилые люди, которые потребляют много витамина С, как правило, с цитрусовыми, ягодами и овощами, имеют большую массу скелетных мышц.

    Это важное открытие, так как с возрастом мышечная масса сокращается, что значительно снижает качество жизни и грозит развитием целого ряда заболеваний. Известно: люди старше 50 лет теряют до 1% скелетной мускулатуры каждый год, и считается, что от этого страдают более 50 миллионов человек во всем мире.

    Потребление витамина С помогает защитить клетки и ткани организма от вредных свободных радикалов, способных разрушить мышечную ткань и ускорить процесс старения. Такие выводы ученые сделали, проанализировав данные более 13000 человек в возрасте от 42 до 82 лет.



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