ТОП-5 рекомендаций, как быстро прийти в форму после празднования Нового года и вернуться бодрым к работе

Медицинский вестник Украины на своих страницах размещает материал интернет-ресурса apteka24.ua о том, как правильно встретить Новогодние праздники

Как быстро прийти в форму после праздников и вернуться к рабочим будням? К сожалению, любое торжество и посвященные ему выходные заканчиваются. Нужно возвращаться к привычному ритму жизни, ходить на работу и заниматься сотней других дел. Но как настроиться на будние дни после праздников?

Все просто — нужно во время новогодних выходных придерживаться 5 простых рекомендаций и вопрос «как прийти в форму после праздников?» не возникнет, а вы будете самыми бодрыми и активными в первый рабочий день 2021 года.

Совет №1 Пейте больше жидкости

Зимние праздники трудно представить без газированных напитков, сока, шампанского и другого спиртного, но после их употребления еще сильнее хочется пить. А большое количество алкоголя приводит к обезвоживанию, вследствие чего у человека возникает жажда. То же самое касается и некоторых продуктов питания (соленая, острая, сладкая, жирная пища) — они также провоцируют пить больше жидкости. Поэтому в праздничные дни важно употреблять достаточное количество простой воды.

Принято считать, что в сутки человек должен выпивать 2-3 л жидкости, но в новогодние выходные этот объем можно увеличить. Например, если вы пьете алкоголь, то перед началом его приема нужно выпить 250-500 мл воды, и каждый спиртной напиток чередовать со стаканом безалкогольной жидкости. Данная рекомендация поможет избежать похмельного синдрома и уменьшит негативное влияние алкоголя.

Воду нужно пить столовую, без газа и каких-либо примесей. Она помогает восстанавливать водно-электролитный баланс и вымывает токсичные вещества из организма.

Рассчитать необходимое количество воды в сутки можно с помощью следующей формулы: 30-50 мг жидкости умножить на вес человека. Однако в некоторых индивидуальных случаях норма может варьироваться.

Совет №2 Отдавайте предпочтение белковой пище и ешьте медленно

Как восстановиться после новогодних праздников или чего лучше не есть во время них? Праздничная трапеза практически каждой украинской семьи включает жирную и жареную пищу. Однако употребление ее в большом количестве негативно сказывается на поджелудочной железе (может вызывать панкреатит, диабет), желудке (гастрит, язва), а также сердечно-сосудистой системе. Кроме жирных блюд, также не стоит злоупотреблять пищей с большим содержанием сахара, так как она провоцирует нарушение обмена веществ и повышает сахар в крови.

Попробуйте в новогодние дни отдавать предпочтение белковой пище, например, употреблять мясо курицы, твердый сыр, йогурт, бобовые, морепродукты. Такая еда в умеренном количестве способствует насыщению и не оказывает вреда организму, то есть, не провоцирует заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Старайтесь кушать медленно, потому что сигнал о насыщении из желудка в мозг передается в течение 20 минут. Помните об этому при каждом приеме пищи и тогда вас не будет мучить вопрос: как разгрузить организм после праздников?

Чтобы не набрать лишние килограммы, во время новогодних выходных следует контролировать количество употребляемой пищи. Конечно, при большом разнообразии блюд это сделать достаточно трудно, однако можно использовать посуду меньших размеров или красного цвета — это непременно должно дать результат.

Кроме того, во время завтрака, ужина или обеда нежелательно смотреть видео (фильмы, концерты, развлекательные программы), так как внимание из пищи переключается на сюжет и человек перестает себя контролировать.

После праздников можно сесть на диету, исключающую жирную, жареную, соленую и острую пищу — это поможет организму восстановиться.

Совет №3 Делайте физические упражнения и гуляйте на свежем воздухе

Новогодние выходные — это не повод перестать заниматься физическими упражнениями и не выходить на улицу. Разумеется, тяжелые тренировки и усиленные занятия каким-либо спортом стоит отложить. Но восстановление после Нового года (празднование 31 декабря и 1 января) должно включать в себя физическую активность. Так, каждый праздничный день можно начинать с легкой 10-минутной зарядки. Она способствует восстановлению нормальной циркуляции крови и предупреждает плохое самочувствие.

Начинать год можно с чего-то легкого, например, пилатеса или йоги. Нужно постепенно возвращаться к привычной нагрузке. На мини-каникулах также можно кататься на санках, коньках или лыжах. Такое времяпровождение является полезной физической активностью.

Не проводите все выходные в квартире или доме. Постарайтесь гулять на улице и дышать свежим воздухом. Это поможет предотвратить возникновение повышенной сонливости и апатии. Кроме того, в организм будет поступать достаточное количество кислорода и все клетки будут им насыщаться, что позволит им работать без сбоя.

Совет №4 Придерживайтесь режима сна

Как прийти в себя после праздников и вернуться к нормальному режиму сна? Мало кто ложится рано спать 31 декабря, некоторые даже могут бодрствовать всю ночь 1 января. Такое поведение приводит к нарушению циркадного ритма сна, то есть, привычное время сна и бодрствования смещается, в результате чего человек хочет спать в дневное время и ему сложно уснуть ночью.

Чтобы такого не произошло, днем 1 января нужно хорошо выспаться, а во все последующие праздничные дни отходить ко сну не позже 23:00. Это поможет вернуться к привычному ритму и бодро чувствовать себя на утро, а в будние будет легче приступить к работе.

Перед сном также рекомендуется не использовать разные гаджеты, потому что они излучают синий цвет и после их просмотра и использования гораздо труднее заснуть.

Совет №5 Ограничьте время просмотра новогодних фильмов и время, проведенное в компьютерных играх

Многие люди с нетерпением ждут новогодних выходных, чтобы на них заняться теми вещами, на которые не хватает времени в обычные будни. К таким вещам относятся просмотры новогодних фильмов, концертов, участие допоздна в компьютерных играх, активное использование социальных сетей и многое другое. Когда человеку не нужно никуда спешить, так как завтра выходной, он может уделять таким вещам большое количество часов и даже начать терять ориентацию во времени и реальности.

Чтобы такого не произошло необходимо лимитировать количество времени, которое выделяется на просмотр видео и соцсетей. Например, можно составить распорядок выходного дня, где четко прописать, сколько минут или часов на что можно потратить. Данное расписание позволит не играть все выходные в одну игру, приставку, а сделать их разнообразными и наполнить другими активностями.

Попробуйте следовать предложенным в статье рекомендациям и вам будет гораздо проще вернуться к обычному распорядку дня и начать рабочий год бодрыми и активными.

Автор материала – Ольга Карлова