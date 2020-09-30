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    Еврокомиссия заключила первый договор о закупке 300 млн доз COVID-вакцины

    30 сен 2020, 12:28    Lidia
    0 комментариев    45 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сегодня публикует оптимистичную информацию. На фоне продолжающейся пандемии COVID – 19 радостная новость  о создании вакцины в нескольких странах отражает колоссальные усилия человечества в борьбе с опаснейшим заболеванием.


    В Еврокомиссии подчеркнули, что продолжают обсуждать аналогичные соглашения и с другими производителями вакцин.


    Еврокомиссия подписала первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба ЕК в пятницу, 14 августа.


    "Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран - членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью приобретения еще 100 млн доз", - сказано в заявлении.


    Это первое подобное соглашение, но, как гласит заявление, "Еврокомиссия продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин".


    Также ЕК поясняет, что "регуляторные процессы будут гибкими, но при этом устойчивыми".


    "Вместе с государствами-членами и Европейским медицинским агентством Еврокомиссия будет использовать существующие гибкие возможности в нормативной базе ЕС для ускорения выдачи разрешений и обеспечения доступности успешных вакцин от COVID-19. Это включает ускоренную процедуру авторизации и гибкость в отношении маркировки и упаковки", - подытожили в ЕК.



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