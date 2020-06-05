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    Оперативная информация на 5 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

    05 июн 2020, 17:28    admin
    0 комментариев    82 просмотра
     
    По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 (+330) выздоровели, 762 (+15) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.

    Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.

    В общем заболели 1859 детей и 4963 медиков. На амбулаторном лечении 18 124 пациентов, из них 1556 детей и 4028 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7840 человек, из них 303 детей и 935 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 298 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
    Из числа людей, выздоровели, 2685 медработников и 817 детей.

    В общем случаи подтверждено:

    Винницкая обл. - 1093 (697 выздоровели)
    Волынская обл. - 1008 (294 выздоровели)
    Днепропетровская обл. - 960 (397 выздоровели)
    Донецкая обл. - 195 (119 выздоровели)
    Житомирская обл. - 855 (482 выздоровели)
    Закарпатская обл. - 1280 (551 выздоровел)
    Запорожская обл. - 477 (280 выздоровели)
    Ивано-Франковская обл. - 1507 (893 выздоровели)
    г. Киев - 3292 (876 выздоровели)
    Киевская обл. - 1711 (472 выздоровели)
    Кировоградская обл. - 538 (413 выздоровели)
    Луганская обл. - 51 (43 выздоровели)
    Львовская обл. - 1988 (492 выздоровели)
    Николаевская обл. - 307 (188 выздоровели)
    Одесская обл. - 970 (329 выздоровели)
    Полтавская обл. - 272 (255 выздоровели)
    Ровенская обл. - 1962 (1039 выздоровели)
    Сумская обл. - 188 (155 выздоровели)
    Тернопольская обл. - 1233 (963 выздоровели)
    Харьковская обл. - 1196 (474 выздоровели)
    Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
    Хмельницкая обл. - 501 (306 выздоровели)
    Черкасская обл. - 432 (334 выздоровели)
    Черновицкая обл. - 3519 (1079 выздоровели)
    Черниговская обл. - 250 (76 выздоровели).
    Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

    Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

    Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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