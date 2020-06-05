Оперативная информация на 5 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 (+330) выздоровели, 762 (+15) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.В общем заболели 1859 детей и 4963 медиков. На амбулаторном лечении 18 124 пациентов, из них 1556 детей и 4028 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7840 человек, из них 303 детей и 935 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 298 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.Из числа людей, выздоровели, 2685 медработников и 817 детей.Винницкая обл. - 1093 (697 выздоровели)Волынская обл. - 1008 (294 выздоровели)Днепропетровская обл. - 960 (397 выздоровели)Донецкая обл. - 195 (119 выздоровели)Житомирская обл. - 855 (482 выздоровели)Закарпатская обл. - 1280 (551 выздоровел)Запорожская обл. - 477 (280 выздоровели)Ивано-Франковская обл. - 1507 (893 выздоровели)г. Киев - 3292 (876 выздоровели)Киевская обл. - 1711 (472 выздоровели)Кировоградская обл. - 538 (413 выздоровели)Луганская обл. - 51 (43 выздоровели)Львовская обл. - 1988 (492 выздоровели)Николаевская обл. - 307 (188 выздоровели)Одесская обл. - 970 (329 выздоровели)Полтавская обл. - 272 (255 выздоровели)Ровенская обл. - 1962 (1039 выздоровели)Сумская обл. - 188 (155 выздоровели)Тернопольская обл. - 1233 (963 выздоровели)Харьковская обл. - 1196 (474 выздоровели)Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)Хмельницкая обл. - 501 (306 выздоровели)Черкасская обл. - 432 (334 выздоровели)Черновицкая обл. - 3519 (1079 выздоровели)Черниговская обл. - 250 (76 выздоровели).Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.