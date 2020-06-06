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    Оперативная информация на 6 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

    06 июн 2020, 13:40    admin
    0 комментариев    76 просмотров
     
    По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 июня в Украине подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 (+440) выздоровели, 777 (+15) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случая.

    Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40624 образцы - методом ИФА.

    В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
    Из числа людей, выздоровели, 2781 медработник и 855 детей.

    В общем случаи подтверждено:

    Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)
    Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)
    Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)
    Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)
    Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)
    Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)
    Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)
    Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)
    г. Киев - 3375 (888 выздоровели)
    Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)
    Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)
    Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)
    Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)
    Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)
    Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)
    Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)
    Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)
    Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)
    Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)
    Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)
    Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
    Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)
    Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)
    Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)
    Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).
    Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

    Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

    Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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