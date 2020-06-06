Оперативная информация на 6 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 июня в Украине подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 (+440) выздоровели, 777 (+15) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случая.Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40624 образцы - методом ИФА.В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.Из числа людей, выздоровели, 2781 медработник и 855 детей.Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)г. Киев - 3375 (888 выздоровели)Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.