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    Оперативная информация на 4 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

    04 июн 2020, 11:16    admin
    0 комментариев    85 просмотров
     
    По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 (+602) выздоровели, 747 (+12) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.

    Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образцы - методом ИФА.

    В общем заболели 1829 детей и 4888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.
    Из числа людей, выздоровели, 2634 медработники и 784 ребенка.

    В общем случаи подтверждено:

    Винницкая обл. - 1077 (677 выздоровели)
    Волынская обл. - 986 (294 выздоровели)
    Днепропетровская обл. - 957 (349 выздоровели)
    Донецкая обл. - 174 (109 выздоровели)
    Житомирская обл. - 833 (474 выздоровели)
    Закарпатская обл. - 1257 (524 выздоровели)
    Запорожская обл. - 469 (269 выздоровели)
    Ивано-Франковская обл. - 1491 (887 выздоровели)
    г. Киев - 3210 (849 выздоровели)
    Киевская обл. - 1673 (472 выздоровели)
    Кировоградская обл. - 526 (409 выздоровели)
    Луганская обл. - 51 (41 выздоровел)
    Львовская обл. - 1915 (490 выздоровели)
    Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
    Одесская обл. - 933 (290 выздоровели)
    Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
    Ровенская обл. - 1905 (1019 выздоровели)
    Сумская обл. - 177 (147 выздоровели)
    Тернопольская обл. - 1220 (958 выздоровели)
    Харьковская обл. - 1166 (471 выздоровел)
    Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
    Хмельницкая обл. - 497 (276 выздоровели)
    Черкасская обл. - 429 (327 выздоровели)
    Черновицкая обл. - 3481 (1051 выздоровел)
    Черниговская обл. - 238 (63 выздоровели).
    Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

    Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

    Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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