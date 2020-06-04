Последние новости
08 июн 2020, 18:19
Вопрос весьма актуальный. Касается он и дисгармонии жизни человека в...
13:54 Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора
13:40 Оперативная информация на 6 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
12:31 Коронавирус. Сводка на утро 6 июня Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
17:28 Оперативная информация на 5 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
17:23 Эффективным для пациентов с аутизмом оказалось средство для лечения почек Пишут, что... / Фармновости
17:18 Коронавирус. Сводка на утро 5 июня Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:16 Оперативная информация на 4 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Колонка редактора
Нужна ли страховая медицина
Главная страница » Новости » Новости дня » Оперативная информация на 4 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
Оперативная информация на 4 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
04 июн 2020, 11:16 admin
0 комментариев 85 просмотров
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 (+602) выздоровели, 747 (+12) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.
Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образцы - методом ИФА.
В общем заболели 1829 детей и 4888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.
Из числа людей, выздоровели, 2634 медработники и 784 ребенка.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 1077 (677 выздоровели)
Волынская обл. - 986 (294 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 957 (349 выздоровели)
Донецкая обл. - 174 (109 выздоровели)
Житомирская обл. - 833 (474 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1257 (524 выздоровели)
Запорожская обл. - 469 (269 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1491 (887 выздоровели)
г. Киев - 3210 (849 выздоровели)
Киевская обл. - 1673 (472 выздоровели)
Кировоградская обл. - 526 (409 выздоровели)
Луганская обл. - 51 (41 выздоровел)
Львовская обл. - 1915 (490 выздоровели)
Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
Одесская обл. - 933 (290 выздоровели)
Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
Ровенская обл. - 1905 (1019 выздоровели)
Сумская обл. - 177 (147 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1220 (958 выздоровели)
Харьковская обл. - 1166 (471 выздоровел)
Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
Хмельницкая обл. - 497 (276 выздоровели)
Черкасская обл. - 429 (327 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3481 (1051 выздоровел)
Черниговская обл. - 238 (63 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
Комментарии