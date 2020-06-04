Оперативная информация на 4 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 (+602) выздоровели, 747 (+12) умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образцы - методом ИФА.В общем заболели 1829 детей и 4888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.Из числа людей, выздоровели, 2634 медработники и 784 ребенка.Винницкая обл. - 1077 (677 выздоровели)Волынская обл. - 986 (294 выздоровели)Днепропетровская обл. - 957 (349 выздоровели)Донецкая обл. - 174 (109 выздоровели)Житомирская обл. - 833 (474 выздоровели)Закарпатская обл. - 1257 (524 выздоровели)Запорожская обл. - 469 (269 выздоровели)Ивано-Франковская обл. - 1491 (887 выздоровели)г. Киев - 3210 (849 выздоровели)Киевская обл. - 1673 (472 выздоровели)Кировоградская обл. - 526 (409 выздоровели)Луганская обл. - 51 (41 выздоровел)Львовская обл. - 1915 (490 выздоровели)Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)Одесская обл. - 933 (290 выздоровели)Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)Ровенская обл. - 1905 (1019 выздоровели)Сумская обл. - 177 (147 выздоровели)Тернопольская обл. - 1220 (958 выздоровели)Харьковская обл. - 1166 (471 выздоровел)Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)Хмельницкая обл. - 497 (276 выздоровели)Черкасская обл. - 429 (327 выздоровели)Черновицкая обл. - 3481 (1051 выздоровел)Черниговская обл. - 238 (63 выздоровели).Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.