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    Оперативная информация на 28 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

    28 апр 2020, 11:48    admin
    0 комментариев    64 просмотра
     
    По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 (+19) летальных, 992 (+128) пациенты выздоровели. В частности, болезнь подтверждена в 639 детей и 1843 медиков.

    За сутки зафиксировано 401 новый случай.

    Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

    Винницкая область - 406 случаев;
    Волынская область - 260 случаев;
    Днепропетровская область - 318 случаев;
    Донецкая область - 52 случая;
    Житомирская область - 354 случая;
    Закарпатская область - 387 случаев;
    Запорожская область - 208 случаев;
    Ивано-Франковская область - 783 случая;
    Кировоградская область - 356 случаев;
    г. Киев - 1298 случаев;
    Киевская область - 604 случая;
    Львовская область - 371 случай;
    Луганская область - 32 случая;
    Николаевская область - 116 случаев;
    Одесская область - 248 случаев;
    Полтавская область - 180 случаев;
    Ровенская область - 553 случая;
    Сумская область - 95 случаев;
    Тернопольская область - 664 случая;
    Харьковская область - 221 случай;
    Херсонская область - 88 случаев;
    Хмельницкая область - 72 случая;
    Черновицкая область - 1429 случаев;
    Черкасская область - 276 случаев;
    Черниговская область - 39 случаев.
    Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

    На амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

    В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

    В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

    Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

    Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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