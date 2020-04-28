Оперативная информация на 28 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 (+19) летальных, 992 (+128) пациенты выздоровели. В частности, болезнь подтверждена в 639 детей и 1843 медиков.За сутки зафиксировано 401 новый случай.Винницкая область - 406 случаев;Волынская область - 260 случаев;Днепропетровская область - 318 случаев;Донецкая область - 52 случая;Житомирская область - 354 случая;Закарпатская область - 387 случаев;Запорожская область - 208 случаев;Ивано-Франковская область - 783 случая;Кировоградская область - 356 случаев;г. Киев - 1298 случаев;Киевская область - 604 случая;Львовская область - 371 случай;Луганская область - 32 случая;Николаевская область - 116 случаев;Одесская область - 248 случаев;Полтавская область - 180 случаев;Ровенская область - 553 случая;Сумская область - 95 случаев;Тернопольская область - 664 случая;Харьковская область - 221 случай;Херсонская область - 88 случаев;Хмельницкая область - 72 случая;Черновицкая область - 1429 случаев;Черкасская область - 276 случаев;Черниговская область - 39 случаев.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.На амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.